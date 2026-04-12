Trump ordena a su Armada que bloquee la navegación por el estrecho de Ormuz

12 abr. 2026 - 09:39 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump ordenó hoy domingo un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz, en respuesta a la "inflexible" negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz celebradas en Islamabad.

Aunque reconoció que las conversaciones en Pakistán habían ido "bien" y que "se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos", el presidente estadounidense afirmó que Teherán se había negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear.

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"Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", donde, dijo Trump en Truth Social, comenzarán a "destruir" las minas marinas colocadas por Irán.

Pakistán exhorta a EEUU e Irán a mantener el alto el fuego

El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán instó este domingo a Estados Unidos e Irán a mantener su acuerdo de tregua, luego de que sus negociaciones concluyeran sin un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego", declaró el canciller pakistaní Ishaq Dar, cuyo gobierno albergó las negociaciones y sirvió como mediador.

Washington y Teherán acordaron una tregua de dos semanas mientras negociaban un acuerdo duradero de paz en la guerra de Oriente Medio, desatada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pero las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán concluyeron el domingo sin un acuerdo.

"Pakistán ha tenido y continuará desempeñando su papel de facilitador del diálogo entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América en los días venideros", afirmó Dar en una breve transmisión en la televisión estatal.