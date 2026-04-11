Donald Trump dice que le "da igual" si Irán y EEUU llegan a un acuerdo: "La razón es que hemos ganado"

11 abr. 2026 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que le "da igual" el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, al insistir en que su país había ganado la guerra.

"Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado", dijo Trump a los periodistas.

"Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente", agregó.

Buques de guerra de EEUU cruzan el estrecho de Ormuz para desminarlo

Dos destructores de la Armada estadounidense cruzaron el estrecho de Ormuz para una operación de retirada de minas iraníes en el estratégico paso, dijo el sábado el Comando Central (Centcom) de Estados Unidos.

Más temprano, el presidente Donald Trump dijo que Washington había comenzado a "desbloquear" esta vía vital para el comercio mundial de hidrocarburos.

"Hoy iniciamos el proceso de establecer un nuevo pasaje y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio", dijo el comandante del Cetcom, Brad Cooper.

Los destructores lanzamisiles USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy participan en la operación. El Centcom señaló que "fuerzas adicionales de Estados Unidos, incluidos drones submarinos", se sumarán en los próximos días.

Irán "rechazó enérgicamente" las afirmaciones de Washington de que embarcaciones estadounidenses cruzaron el estrecho.

"La iniciativa para el paso de cualquier buque corresponde a las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán", dijo el portavoz del ejército, Ebrahim Zolfaqari, a la televisión estatal iraní.

Trump afirmó que Estados Unidos había iniciado "el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

"Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos", añadió.