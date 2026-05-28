Evo Morales afirma que Bolivia vive una "rebelión" contra un gobierno "sometido" a Estados Unidos

28 may. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente boliviano Evo Morales aseguró este miércoles que las protestas que sacuden al país desde hace un mes son una "rebelión" contra un gobierno que está "sometido" a Estados Unidos, en una entrevista virtual con la Agencia France-Presse.

El presidente Rodrigo Paz acusa a Morales de estar detrás de las protestas de obreros, campesinos, maestros, transportistas y mineros que exigen su renuncia en medio de la peor crisis económica que enfrenta Bolivia en cuatro décadas.

¿Qué dijo Evo Morales?

Es "un gobierno totalmente sometido (a Estados Unidos). Me doy cuenta de que llegó la hora de definir quién manda: el imperio o el pueblo", manifestó Morales desde la zona cocalera del Chapare, su bastión político en el centro del país.

"Esta rebelión, estoy convencidísimo, es contra el modelo neoliberal y contra el Estado neocolonial", agregó Morales, quien gobernó el país andino entre 2006 y 2019.

Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda, el liderado por Morales y el de Luis Arce (2020-2025), es un nuevo aliado latinoamericano de Estados Unidos, que le expresó su respaldo y advirtió que Bolivia enfrenta un intento de "golpe de Estado".

"Ya no es mi tiempo"

Morales, de 66 años, se encuentra resguardado por miles de campesinos que evitan que la policía ejecute una orden de captura en su contra por una acusación de presunta trata de una menor, que él niega.

"Yo quisiera acompañar (las manifestaciones), pero este caso de trata" no lo permite, aseguró el líder cocalero.

Morales ha denunciado un supuesto plan de Estados Unidos, según él apoyado por el gobierno de Paz, para ejecutar una operación militar con el apoyo de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, y el Comando Sur norteamericano, para detenerlo.

Sin mencionarlo, el secretario de Estado, Marco Rubio dijo la semana pasada que Estados Unidos no permitirá "que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente".

Morales negó que impulse las protestas aunque sus fieles participan en bloqueos de caminos en Cochabamba (centro). Las marchas en La Paz de obreros, campesinos y transportistas han provocado escasez de alimentos, medicina y combustibles.

"El hambre convoca a esta movilización", insistió quien fue el primer presidente indígena de Bolivia.

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