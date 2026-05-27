"Creo que estamos asustando a la gente": Directivos de la IA moderan advertencias sobre un "apocalipsis" del empleo

27 may. 2026 - 18:44 hrs.

Los empresarios más destacados de la inteligencia artificial están matizando sus predicciones sobre un posible escenario de desempleo masivo, en un contexto en el que el sector de la IA se enfrenta a una creciente hostilidad pública por la potencial transformación de los lugares de trabajo.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el CEO de OpenAI, Sam Altman, cuyas declaraciones han alimentado la ansiedad sobre los posibles efectos de la IA en la sociedad, sostienen ahora que las advertencias apocalípticas fueron exageradas o, en algunos casos, poco sinceras.

"Creo que estamos asustando a la gente y eso es irresponsable", señaló Huang.

Debate sobre el impacto real de la IA en el empleo

En una entrevista con Channel News Asia el lunes, Jensen Huang apuntó directamente a otros ejecutivos que han culpado públicamente a la IA de las reducciones de personal.

"La narrativa que vincula la IA con la pérdida de empleo, para muchos de los directores ejecutivos que la emplean, es simplemente demasiado fácil", dijo. Y agregó: "Era solo una manera de parecer listos, y eso lo detesto profundamente. Creo que estamos asustando a la gente y eso es irresponsable", añadió el empresario.

Al respecto del impacto de la nueva tecnología en el mercado laboral, Huang sostiene que la IA creará tantos puestos de trabajo como los que eliminará.

En esa misma línea, indicó que rechaza las predicciones catastrofistas de algunos actores del sector, afirmando que la reciente oleada de despidos corporativos no estuvo impulsada por la IA.

"¿Cómo es posible que la IA se haya vuelto productiva y útil solo hace seis meses, y que de algún modo estuvieran despidiendo gente hace dos años a causa de la IA? No tiene sentido", concluyó.

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