"A Contraloría se le ocultó información": director de Junaeb apunta a exdirectora Camila Rubio ante cuestionamientos al servicio

27 may. 2026 - 19:25 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Radio Infinita, Fernando Peña, director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), entregó sus conclusiones sobre la información en torno a los hechos que habría sido entregada a organismos fiscalizadores

Sus declaraciones se dan medio de acusaciones por el pago de más de $14 mil millones por parte de Junaeb a empresa que no entregó las raciones de comida acordada en la región de O'Higgins.

En ese contexto, Peña, quien asumió su cargo el 2 de abril, sostuvo: “Mi tesis es que a Contraloría se le ocultó información”.

Señalamientos sobre entrega de datos y procesos internos

El hecho más reciente que complica al servicio salió a la luz tras una investigación interna de la Junaeb que detectó el eventual fraude en la entrega de onces escolares destinadas a estudiantes vulnerables de la región de O’Higgins, donde gran parte de las raciones no habrían sido entregadas entre 2021 y 2023.

La licitación fue adjudicada a la empresa Servicios Tecnológicos Coordenadas, también denominada SOSER.

Respecto a la falta de alerta ante los incumplimientos y pagos por servicios no recibidos en los que habría incurrido Junaeb, Peña apuntó a que la información habría sido entregada de forma incompleta en reportes revisados por la Contraloría, lo que habría influido en el contenido de los informes emitidos.

"Mi tesis es que a Contraloría se le ocultó información", dijo el director. Y agregó: "Acá se envió información parcial, acomodada, con un relato que está muy alejado de la realidad, y que en la práctica lo que buscaba era sortear con un lenguaje complicado", señaló.

Añadió que los antecedentes habrían sido presentados utilizando términos técnicos asociados a procesos de licitación, lo que, según indicó, dificultaría la comprensión del contenido en cuestión.

Señalamientos a exdirectora de Junaeb

Sobre la responsabilidad de que los hechos que complican a Junaeb no hayan sido detectados y denunciados oportunamente, Peña apuntó señaló que responsabilidad recae en la jefatura del servicio del período anterior, en referencia a la exdirectora Camila Rubio, en su rol de autoridad encargada de responder ante los organismos fiscalizadores.

"La exdirectora, por supuesto, ella fue quien contestó todos los requerimientos, todos los informes que Contraloría ha evacuado los hace con la información que el servicio le entrega”, señaló Peña.

En esa misma línea, expicó que dicha "información que el servicio le entregó fue información parcial, fue información incompleta, por algo nosotros hoy día podemos decir y acreditar que se pagaron más de $14 mil millones y no los $3500 millones que ellos básicamente señalan en sus informes.”.

El director de Junaeb agregó que los antecedentes disponibles evidenciarían diferencias en cifras que no coincidirían con lo consignado en informes previos sobre los pagos asociados a programas de alimentación.