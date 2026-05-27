Ministro Martín Arrau aclara sus dichos sobre política de seguridad: "Cada Gobierno puede establecer su propia estrategia"

27 may. 2026 - 12:54 hrs.

¿Qué pasó?

Las declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, sobre la continuidad de la actual Política Nacional de Seguridad Pública abrieron preguntas durante los últimos días. Luego de afirmar que el Gobierno trabajará sobre el plan promulgado durante la administración del expresidente Gabriel Boric, este miércoles el secretario de Estado salió a precisar el alcance de sus palabras tras reunirse con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

Al terminar el encuentro, Arrau calificó la conversación como el inicio de un trabajo permanente. “Fue una muy larga reunión, pero es la primera de muchas reuniones de coordinación”, comentó el ministro.

La aclaración de sus declaraciones

El lunes, Arrau sostuvo que el Ejecutivo trabajará sobre la Política Nacional de Seguridad Pública vigente, pues esta entregaría “un marco suficiente” para ir afrontando los problemas delictivos.

Este miércoles, al ser consultado por el plan ECOH, que forma parte de “Calles sin Violencia”, impulsado durante la administración anterior, el ministro volvió sobre el tema y buscó diferenciar entre una política de Estado y las estrategias específicas de cada administración.

“Cuando hablamos de seguridad, el rol primario del Estado es mantener ese derecho fundamental de las personas, su integridad personal, a la propiedad privada, a la vida. Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño”, expuso.

“Cuando hablamos del plan cuadrante, lleva décadas; hablamos del plan MT-0 de la PDI, que lleva muchísimos años, son buenas políticas públicas que hay que ajustarlas a los tiempos, a los nuevos fenómenos delictuales, pero efectivamente, si alguien pretende en materia de seguridad, en estrategia, refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado”, sostuvo.

“Hay que distinguir”

En esa línea, Arrau remarcó que el Gobierno no busca comenzar desde cero, sino adaptar herramientas que ya existen a fenómenos que, según indicó, han cambiado con el tiempo.

“Hay que mejorarlas de manera constante, porque el fenómeno delictual efectivamente varía, hoy día en Chile hay presencia de crimen organizado, que hace unas décadas no era tal; está el fenómeno de los secuestros, esto efectivamente va variando, las estrategias de aplicación, pero los programas que han sido exitosos y han tenido buenos resultados en las evaluaciones técnicas que se han hecho se van a mantener en el tiempo, y otros, por supuesto, habrá que evaluarlos”, afirmó.

"Cada Gobierno puede establecer su propia estrategia"

El ministro también insistió en separar la política nacional vigente de la estrategia que cada administración puede implementar. “Hay que distinguir lo que es una Política Nacional de Seguridad, que dura seis años; la que tenemos hoy día fue promulgada hace pocos meses, y la estrategia, el plan, la acción, que hemos estado ejercitando desde estos días. Ustedes nos han visto en terreno, han visto que las policías están en eso, en coordinación constante”, expresó.

Finalmente, al ser consultado sobre si el Ejecutivo utilizará como base la estrategia bienal impulsada durante el Gobierno anterior, Arrau reiteró que el marco general seguirá vigente, pero que la administración definirá su propio camino.

“Lo que mandata la ley es que cada Gobierno puede establecer su propia estrategia en base a sus planes, y es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a convocar el Consejo de Seguridad Pública en los próximos días, vamos a constituir el consejo asesor también, que es lo que mandata la ley, para que, cumpliendo todos esos procesos que son los normales, tengamos formalmente esa estrategia, que es la que ya estamos aplicando hoy día y que vamos a dar cuenta a los parlamentarios”, cerró.

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