Alto interés en reclutamiento laboral para la minería en La Serena: Revisa los cargos y cómo postular

27 may. 2026 - 13:23 hrs.

Este miércoles comenzó en La Serena un masivo proceso de reclutamiento laboral para faenas mineras. La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de La Serena a través de su Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) en conjunto con la empresa DMC Mining Services.

A quiénes está dirigido

El proceso busca generar nuevas oportunidades de empleo para los vecinos y vecinas de la comuna de La Serena, informa El Día. “Estamos desarrollando un importante proceso, abriendo espacios laborales reales para vecinas y vecinos de nuestra comuna, especialmente en un contexto donde sabemos que el desempleo continúa siendo una preocupación importante para muchas familias”, afirmó la alcaldesa Daniela Norambuena.

Qué puestos se pueden conseguir

La iniciativa ofrece acceso a vacantes concretas en el sector. Entre los cargos disponibles destacan operador jumbo, operador de equipo de levante, operador de camión de combustible, operador de camión aljibe, mecánico de primera, líder de cuadrilla minera y electromecánico.

Los pasos para postular

Los interesados deben acudir a las dependencias de la OMIL, ubicadas en calle Gregorio Cordovez N°271, hasta este jueves 28 de mayo, entre las 09:00 y las 13:00 horas. El proceso no consiste únicamente en la recepción de currículums; primero, los funcionarios de la OMIL registrarán a los usuarios en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), un requisito indispensable para luego derivarlos y postularlos formalmente a las vacantes.

Advertencias: alta demanda y registro obligatorio

Debido al alto interés de los postulantes, el municipio informó que se realizará la entrega de números de atención para garantizar un proceso ordenado y eficiente. Además, es clave entender que el registro en la BNE es un paso necesario previo a la postulación formal. Claudia Barría, encargada de la OMIL, agregó: “Creemos firmemente que el trabajo coordinado entre el sector público y privado permite abrir nuevas puertas, entregando oportunidades concretas de desarrollo laboral para nuestra población”.

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