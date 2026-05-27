Joven está prófuga tras ser acusada de asesinar a su pareja en Colina

27 may. 2026 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una discusión entre una pareja habría subido de tono hasta tornarse violenta. Una joven de 27 años habría reaccionado de manera agresiva y habría atacado con un cuchillo al hombre con quien mantenía una relación sentimental, quien era 11 años mayor que ella.

Todo ocurrió dentro de una casa ubicada en calle Lo Seco, en la comuna de Colina, Región Metropolitana. Ambos estaban en el lugar compartiendo antes de que se iniciara la pelea, cuyo origen está siendo investigado.

Según la primera información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que el hombre de 38 años fuera herido, la joven escapó y se mantiene prófuga.

La discusión

“Un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones, y por instrucción del Ministerio Público, se encuentra realizando labores investigativas por un homicidio con elemento cortopunzante ocurrido ayer (martes) en horas de la noche en la comuna de Colina”, señaló el inspector Alan Becerra, de la Brigada de Homicidios Centro-Norte.

Con el paso de las diligencias, el relato de lo ocurrido dentro de la vivienda comenzó a tomar forma. Las labores realizadas en el lugar permitió reconstruir parte de los minutos previos al ataque.

“El trabajo de campo realizado por esta policía, correspondiente al trabajo del sitio del suceso, toma de declaraciones, entre otras, ha permitido inferir preliminarmente que la víctima habría mantenido una discusión con su pareja, que, en circunstancias que se investigan, lo agrede con un arma cortopunzante en el hemitórax para luego huir”, detalló Becerra.

“La víctima fue auxiliada por personal de seguridad ciudadana, que finalmente lo traslada hasta un centro asistencial, lugar donde fallece debido a la gravedad de sus lesiones”, agregó.

La investigación

Desde entonces, la mujer de 27 años es buscada por su presunta participación en el hecho. Hasta ahora, no ha sido ubicada.

Durante las últimas horas, los esfuerzos se han concentrado en esclarecer cómo ocurrieron los hechos dentro del domicilio y encontrar a la presunta involucrada.

“Se continúan realizando las diligencias tendientes a esclarecer las circunstancias del hecho y materializar la detención de el o los imputados”, agregó el inspector Becerra.