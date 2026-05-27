Temblor afecta a la región de Coquimbo: Conoce cuál fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 12:45 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 59 kilómetros al noreste de Mina Los Pelambres, a 116 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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