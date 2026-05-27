Temblor afecta a la región de Coquimbo: Conoce cuál fue la magnitud del sismo

27 may. 2026 - 13:20 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 12:45 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 59 kilómetros al noreste de Mina Los Pelambres, a 116 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.