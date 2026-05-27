Temblor sacude al norte de Chile: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

27 may. 2026 - 08:31 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 08:23 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 32 kilómetros al oeste de Ollagüe, a 126 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.