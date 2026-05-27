Alerta del Sernac: Vehículos eléctricos vendidos en Chile pueden incendiarse por falla en sus baterías

27 may. 2026 - 08:15 hrs.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) advirtió sobre un defecto estructural en el banco de baterías de vehículos Cushman comercializados en el país. A nivel internacional ya se han reportado siete incendios potencialmente vinculados al mismo modelo.

¿De qué producto se trata?

La empresa GREENSYSTEMS SpA informó al Sernac una alerta de seguridad para los vehículos marca Cushman, modelo Hauler PRO X Elite Lithium (2 pasajeros + pickup), comercializados en Chile durante el año 2023, debido a un defecto en la batería que representa un riesgo para los consumidores.

El vehículo es un carro utilitario de origen estadounidense, fabricado entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023, y vendido en Chile entre septiembre y diciembre de ese mismo año. En total, 4 unidades fueron comercializadas en el país, con los siguientes números de serie o VIN: 3608513, 3608526, 3608530 y 3608665.

El defecto: Una falla en el "corazón" eléctrico del vehículo

Según informó la empresa, la alerta se origina por una posible falla estructural en la carcasa del banco de baterías. Esta vulnerabilidad puede ocasionar incendios dentro del habitáculo de las baterías y, en consecuencia, comprometer todo el vehículo. A la fecha, la causa exacta de la falla aún se investiga.

¿Qué riesgos tiene para quienes lo usan?

El riesgo concreto es que el vehículo pueda incendiarse o explotar. A nivel internacional, la fábrica ha detectado siete incendios potencialmente relacionados con vehículos Cushman Hauler PRO ELITE, PRO X ELITE o Refresher Oasis ELITE, con números de serie comprendidos entre 3545402 y 3624704. No obstante, a la fecha no se han registrado accidentes por esta falla en Chile.

Las medidas de reparación: Gratuitas y estimadas en 4 horas

Para garantizar la seguridad del vehículo y prevenir incidentes, el equipo técnico debe hacer lo siguiente en las unidades afectadas:

Inspección física: revisión visual detallada del banco de baterías a contraluz para detectar fisuras, deformaciones o daños en la carcasa.

Mantenimiento mecánico: apriete de todos los terminales de conexión a los valores de torque especificados por el fabricante.

Actualización de software: actualización del sistema de gestión de la batería (BMS) y del módulo controlador del vehículo.

Instalación de hardware: instalación de una tapa protectora reforzada del banco de baterías.

Revisión general: inspección exhaustiva de todo el sistema eléctrico periférico para descartar cortocircuitos o estrés térmico previo.

La reparación tiene un tiempo estimado de 4 horas y es gratuita para los consumidores afectados. El inicio de la campaña será el 23 de julio de 2026.

¿Cómo contactar a la empresa?

Los propietarios de estos vehículos pueden comunicarse con GREENSYSTEMS SpA a través de los siguientes canales:

Teléfono: 56 2 2489 5080

Correo electrónico: ventas@greensystems.cl

Sitio web: greensystems.cl

Para más consultas sobre esta alerta, también es posible escribir al Sernac directamente a seguridaddeproductos@sernac.cl.

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