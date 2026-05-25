Sernac oficia a Subtel por eventual incumplimiento en uso de prefijos 809 y 600

25 may. 2026 - 15:12 hrs.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició este 25 de mayo de 2026 a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) por eventuales incumplimientos de una o más compañías en el uso de los prefijos 809 y 600.

La acción se debe a que las empresas estarían utilizando un mecanismo digital para bloquear por defecto las comunicaciones masivas, tanto solicitadas como no solicitadas, dificultando que sus clientes reciban llamadas de otros operadores.

El mecanismo que afectaría la portabilidad y libre elección

De acuerdo a los antecedentes, el problema radica en que una o algunas empresas de telecomunicaciones "habrían implementado un mecanismo digital que mantendría preseleccionado por defecto el bloqueo del prefijo 809".

Según el Sernac, esta situación "habría afectado potencialmente los procesos de portabilidad numérica, la libre elección, la información transparente, la competencia y el tratamiento de datos personales de los consumidores, entre otras implicancias". Debido a esto, el Sernac solicitó a Subtel una serie de antecedentes, incluyendo si la entidad ya investiga el tema, las implicancias jurídicas y si se han tomado acciones.

Qué dice la norma y qué acciones se podrían tomar

Una vez recibida la información, y si se confirman incumplimientos a la Ley del Consumidor (LPC) o a la normativa sectorial, el Sernac podría iniciar acciones individuales o colectivas contra las empresas.

La regulación que obliga el uso de estos prefijos para llamadas comerciales entró en vigencia a mediados de agosto del año pasado. La norma establece que el prefijo 809 identifica a una entidad con la que no se tiene vínculo comercial, mientras que el prefijo 600 corresponde a una entidad que sí tiene autorización para llamar.