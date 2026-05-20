Marca de motocicletas en la mira: Alerta de seguridad del Sernac advierte defecto que puede causar quemaduras en los componentes

20 may. 2026 - 14:37 hrs.

¿Qué pasó?

El Sernac emitió una alerta de seguridad para propietarios de motocicletas BMW Motorrad comercializadas en Chile, luego de que la empresa distribuidora reportara un defecto que puede representar un riesgo para quienes las conducen.

Falla en la unidad de mando

Williamson Balfour Motors SpA informó al Sernac que las motocicletas BMW Motorrad de la serie K1600, vendidas en Chile entre 2017 y 2025, presentan una posible falla en la unidad de control de marcha atrás.

La empresa detectó que puede penetrar humedad en la unidad de mando debido a un sellado defectuoso de la marcha atrás auxiliar. Esa humedad, con el tiempo, provoca corrosión en los contactos eléctricos del interior de la unidad.

Riesgo de quemaduras

El defecto no implica solo una falla mecánica. En casos muy raros, la corrosión puede generar corrientes de fuga entre los contactos que provocan el calentamiento de los componentes y daños por chamuscado en la unidad de mando, lo que puede traducirse en quemaduras para el usuario.

Por ahora, la empresa reportó que no se han registrado accidentes ni lesiones derivadas de esta condición en Chile.

Las motos afectadas

Los modelos involucrados son el K1600 G (serie K48) y el K1600 B (serie K61), fabricados entre noviembre de 2016 y diciembre de 2024, y vendidos en el país entre marzo de 2017 y agosto de 2025.

En total hay 128 unidades en manos de consumidores. El listado completo de números de chasis (VIN) está disponible en el sitio web del Sernac.

Qué deben hacer los propietarios

El primer paso es verificar si el número de chasis de la moto figura en el listado publicado por el Sernac. Quienes estén dentro de los afectados deben contactarse con el taller de su preferencia para agendar una cita y realizar los trabajos de inspección y sustitución de la unidad de mando de la marcha atrás, con un tiempo estimado de reparación de dos días.

La campaña estará disponible a partir del 15 de junio de 2026. Los propietarios pueden comunicarse directamente con Williamson Balfour Motors SpA a través del call center 600 600 1323, en el sitio bmw-motorrad.cl o mediante los canales de agendamiento en wbm.cl/bmw-motorrad/agendamiento. El código de campaña asignado por el Sernac es el 26094V02.

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