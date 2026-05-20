Balean a estudiante de 10 años afuera de colegio en La Granja: Una mujer le habría disparado por rencillas previas

20 may. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una estudiante de 10 años resultó herida por impacto balístico afuera de un colegio, hecho ocurrido este miércoles en la comuna de La Granja, Región Metropolitana.

Personal médico del Hospital Padre Hurtado informó que hasta dicho recinto asistencial ingresó la menor de edad con una lesión por disparo en su tobillo derecho.

La víctima, de 10 años de edad y nacionalidad chilena, aseguró que el ataque fue dirigido.

Según Carabineros, la menor manifestó que al salir del establecimiento educacional, una mujer con el rostro cubierto sacó de sus vestimentas un arma de fuego y le disparó.

Antecedentes y posible ajuste de cuentas por bullying

Las primeras diligencias apuntan a que el ataque habría sido intencional y que existirían conflictos previos entre la víctima y otra estudiante, hipótesis vinculada a posibles episodios de bullying.

Sin embargo, hasta ahora no hay detenidos y la investigación sigue en desarrollo.

Personal policial mantiene peritajes en el exterior del colegio, revisando cámaras de seguridad y tomando declaraciones a apoderados, alumnos y funcionarios.

Además, las clases de la jornada de la tarde fueron suspendidas como medida preventiva.