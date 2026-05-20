Alcalde de San Bernardo denunció nueva amenaza de muerte tras borrar murales de hinchas de Colo Colo

20 may. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, denunció haber recibido una nueva amenaza de muerte, luego que el municipio borrara murales alusivos a la "Garra Blanca", la barra brava de Colo Colo.

Durante los trabajos, un grupo de personas lanzó fuegos artificiales e intentó atacar a la comitiva con bengalas antes de huir en un vehículo.

El jefe comunal, quien ya cuenta con protección policial por amenazas previas, aseguró haber recibido, paralelamente, mensajes intimidantes a través de redes sociales.

Amenazas en redes sociales

"Hace dos días se desarrolla la limpieza de un muro perimetral del Estadio Municipal, que la comunidad nos había solicitado en varias oportunidades, a propósito de hechos lamentables que habían ocurrido", comenzó explicando el alcalde.

En ese contexto, White comentó que, en primer lugar, "nos encontramos con un grupo de individuos que, a pesar de que estaba Carabineros presente, nos trata de agredir lanzándonos fuegos artificiales; y una persona trató de tirar a una bengala".

El equipo continuó con las labores hasta finalizar, pero los ataques no cesaron. "A las horas posteriores (recibí) una serie de mensajes internos a mis redes sociales personales y públicas, con amenazas de muerte hacia mí, hacia las personas cercanas a mí", reveló la autoridad.

Aunque manifestó que "ya se hace parte del trabajo resistir este tipo de situaciones", confesó que "cuando de manera cobarde se amenaza a tu familia, es una cosa que no es fácil de sobrellevar".

"No lo vamos a permitir"

El alcalde de San Bernardo informó que ya se han hecho las denuncias correspondientes al Ministerio Público y Carabineros. "Yo creo que pronto tendremos resultados de estas personas que creen que porque pueden amenazar, pueden tomarse el espacio público", expresó.

La autoridad aseguró que estos hechos en San Bernardo "no los vamos a permitir y una demostración de eso es lo que estamos haciendo. Recuperar nuevamente el espacio para la comunidad y que aquí nadie es dueño de algo que le pertenece a todo el mundo".