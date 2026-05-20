Arturo Vidal devuelve los últimos $15 millones sustraídos desde casa de cambio: Empresa dio por "zanjado el tema"

20 may. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

Arturo Vidal terminó de restituir la totalidad del dinero que había recibido, posterior al robo que afectó a una casa de cambios de Santiago Centro y que fue cometido por un trabajador.

El jugador de Colo Colo recibió una suma aproximada de $50 millones. La tarde del martes se conoció que había devuelto $35 millones. Posteriormente, entregó los $15 millones restantes.

El caso quedó al descubierto el pasado lunes, luego que se revelara que el exseleccionado chileno había concurrido hasta la PDI para ser interrogado en la causa en calidad de testigo.

"El tema está zanjado y finiquitado"

Manuel Umaña, abogado de la empresa de casa de cambios Money Global, indicó que "se arribó a un acuerdo con los abogados del señor Arturo Vidal; por lo tanto, se estableció que un trabajador de la casa de cambio sustrajo dinero, por lo cual fue despedido", consignó Radio Bío Bío.

"Respecto al señor Arturo Vidal, se llega a un arreglo completo y suficiente y se renuncia a cualquier tipo de acción en adelante. Con lo cual, el tema está zanjado y finiquitado al respecto", agregó.

Hubo un acuerdo que no se cumplió

De acuerdo a la investigación, en enero de este año el dueño de la casa de cambio notó que estaba siendo víctima de una sustracción sistemática desde su caja fuerte, con un total sustraído cercano a los $50 millones.

El propietario acusó del delito a un trabajador de su confianza. Al enfrentarlo, este le dijo que el dinero fue sustraído por encargo de Arturo Vidal y que a él se lo había entregado.

"Desde el momento en que se descubrió la extracción del dinero, hubo un compromiso de devolución de este. Lamentablemente, esto no sucedió y se iniciaron las acciones legales correspondientes", señaló el abogado de la casa de cambios.

Es por eso que, a pesar de que el robo ocurrió en enero, recién esta semana se dio a conocer la denuncia en la Policía de Investigaciones. Sin embargo, tras la devolución del dinero, ya no continuarán con la denuncia.

Dinero fue entregado en tres montos a Arturo Vidal

El trabajador acusado fue identificado como Ignacio Rodríguez, quien se desempeñaba como jefe de local en la casa de cambio Money Global, ubicada en Santiago Centro.

En su declaración, explicó que la primera semana de enero de este año le entregó a Arturo Vidal la suma de $10 millones en su equivalente en euros; la segunda semana del mismo mes le entregó $15 millones en su equivalente en dólares americanos; y el 30 de enero, $25 millones en pesos chilenos.

Rodríguez relató que las tres veces el dinero se lo entregó al jugador en su domicilio particular, en la comuna de Colina.

"Este dinero lo apropié indebidamente desde la caja fuerte, sin avisarle a mi jefatura, ni tampoco registrando las operaciones en los movimientos del local, lo anterior en pleno conocimiento y por encargo personal de Vidal", señaló el trabajador, quien es hermano de un socio comercial de Vidal.

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