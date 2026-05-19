PDI confirma que Arturo Vidal devolvió $35 millones que habían sido robados desde una casa de cambio

19 may. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que Arturo Vidal devolvió $35 millones, de un total de $50 millones, que se le habían entregado posterior al robo de la caja fuerte de una casa de cambio.

La información se dio a conocer este martes, luego que el lunes se revelara que el jugador de Colo Colo concurrió hasta la PDI para ser interrogado en la causa en calidad de testigo.

Vidal devolverá los 15 millones restantes

De acuerdo a la investigación, el dueño de la casa de cambio notó que estaba siendo víctima de un robo sistemático desde su caja fuerte, con un total sustraído cercano a los $50 millones.

El propietario acusó del delito a un trabajador de su confianza. Al enfrentarlo, este le dijo que el dinero fue entregado al jugador de Colo Colo.

De hecho, ya se confirmó que Vidal devolverá este miércoles los $15 millones restantes.

Dinero fue entregado en tres montos a Arturo Vidal

El trabajador acusado de robo fue identificado como Ignacio Rodríguez, quien se desempeñaba como jefe de local en la casa de cambio Money Global, ubicada en Santiago Centro.

En su declaración, explicó que la primera semana de enero de este año le entregó a Arturo Vidal la suma de $10 millones en su equivalente en euros; la segunda semana del mismo mes le entregó $15 millones en su equivalente en dólares americanos; y el 30 de enero, $25 millones en pesos chilenos.

Rodríguez relató que las tres veces el dinero se lo entregó al jugador en su domicilio particular, en la comuna de Colina.

"Este dinero lo apropié indebidamente desde la caja fuerte, sin avisarle a mi jefatura, ni tampoco registrando las operaciones en los movimientos del local, lo anterior en pleno conocimiento y por encargo personal de Vidal", señaló el trabajador, quien es hermano de un socio comercial de Vidal.