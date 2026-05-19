Mujer herida por fierro en acceso a Puerto Montt sigue en estado crítico: Fiscalía analiza nueva hipótesis sobre el hecho

19 may. 2026 - 14:27 hrs.

¿Qué pasó?

La familia de Patricia Barrientos, mujer que se encuentra en estado crítico luego de ser impactada por un fierro en su vehículo en el acceso a Puerto Montt, anunció mediante su abogado Francisco Hurtado una querella para determinar las responsabilidades en cuanto a los hechos.

Con la presentación de esta querella, la defensa de la afectada busca ayudar a Fiscalía “siendo agentes colaborativos” para así destrabar “la dinámica de los hechos y establecer todas las responsabilidades respectivas”, señaló Hurtado.

Además, el representante legal de la familia detalló el estado de la mujer: “Su condición es crítica, ha sido objeto de cirugías multidisciplinarias por su complejidad y las condiciones que ya se anticipan son muy graves, ya que se habla de paraplejia, por lo que su situación de salud quedará muy menoscabada”.

Sucesión de los hechos

El incidente ocurrió el pasado viernes 8 de mayo en el sector La Goleta, mientras la afectada, de 54 años y oriunda de Ancud, transitaba como copiloto junto a su esposo por la ruta entre Pargua y Puerto Montt. Al llegar a la altura de una pasarela, un elemento metálico de 40 centímetros atravesó el parabrisas del automóvil. Tras el impacto, su cónyuge la trasladó de urgencia al Hospital de Puerto Montt, donde fue intervenida quirúrgicamente.

Hipótesis sobre el origen del proyectil

Han pasado 10 días desde la ocurrencia de los hechos, sin embargo, todavía no se conoce el origen del proyectil que impactó a la mujer y la mantiene en estado de extrema gravedad. Actualmente, la Fiscalía baraja como tesis principal que el fierro de 40 centímetros se desprendió de un camión en movimiento o que fue eyectado desde la calzada tras ser pisado a alta velocidad por un vehículo mayor.

En tanto, la hipótesis de que el objeto haya sido lanzado intencionalmente desde las alturas perdió fuerza, ya que el Ministerio de Obras Públicas de Los Lagos descartó dicha situación mediante un comunicado de prensa donde indicaron que “la pasarela ‘La Goleta N°2' cuenta con todas sus mallas de protección y policarbonatos correctamente instalados”.