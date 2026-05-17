Confirman fallecimiento de excursionista que sufrió accidente en el volcán Llaima: Su cuerpo será retirado la mañana del lunes

17 may. 2026 - 22:14 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este domingo se confirmó el fallecimiento de una excursionista que sufrió un accidente mientras realizaba senderismo en el volcán Llaima, ubicado en el Parque Nacional Conguillío de la región de La Araucanía.

Excursionista muere tras accidente en el volcán Llaima

El accidente ocurrió en horas de la tarde, cuando la mujer que realizaba trekking con un grupo de amigos se encontraba a una altura de unos 2.000 metros. Desde allí terminó cayendo por cerca de 600 metros.

Rápidamente se activó el protocolo de Conaf, Senapred, Carabineros y rescatistas de la zona; sin embargo, el fuerte viento en la zona provocó que el helicóptero del GOPE no pudiera acercarse al lugar durante varias horas.

Tras un trabajo que se extendió durante toda la tarde, se pudo confirmar que la excursionista se encontraba fallecida, pero debido al frío y la poca visibilidad, su cuerpo no podrá ser rescatado hasta las primeras horas de mañana lunes.

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