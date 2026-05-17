SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras temblor 5.6 en la zona austral
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La noche de este domingo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un tsunami para las costas del país tras un fuerte sismo ubicado en el océano Pacífico, a la altura de la zona austral.
SHOA descarta tsunami tras fuerte temblor
A través de su sitio web, el organismo indicó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".
De acuerdo a los datos del SHOA, la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.4 y su epicentro se ubicó a 601 km al oeste de la Isla Guafo, en la región de Los Lagos.Ir a la siguiente nota
Sin embargo, el Centro Sismológico de la Universidad de Chile señaló que la magnitud del temblor fue de 5.6, con un epicentro ubicado a 589 km al oeste de Isla Guamblin, en la región de Aysén, y una profundidad de 10 km.