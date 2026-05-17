SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras temblor 5.6 en la zona austral

17 may. 2026 - 22:53 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este domingo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un tsunami para las costas del país tras un fuerte sismo ubicado en el océano Pacífico, a la altura de la zona austral.

SHOA descarta tsunami tras fuerte temblor

A través de su sitio web, el organismo indicó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

De acuerdo a los datos del SHOA, la magnitud del movimiento telúrico fue de 5.4 y su epicentro se ubicó a 601 km al oeste de la Isla Guafo, en la región de Los Lagos.

Sin embargo, el Centro Sismológico de la Universidad de Chile señaló que la magnitud del temblor fue de 5.6, con un epicentro ubicado a 589 km al oeste de Isla Guamblin, en la región de Aysén, y una profundidad de 10 km.

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