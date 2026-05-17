Meteorología reporta que Santiago registra la mañana más fría del año: Región Metropolitana alcanza temperaturas bajo cero

17 may. 2026 - 12:04 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile informó que este domingo 17 de mayo se registró la mañana más fría del año en Santiago y gran parte de la Región Metropolitana.

El fenómeno se da en medio de un sistema de altas presiones que mantiene los cielos despejados desde la capital hasta Magallanes.

La condición provocó temperaturas bajo cero en distintas localidades del país, especialmente en valles interiores desde la región de Valparaíso hasta Aysén.

¿Cuál fue la temperatura mínima en la RM?

De acuerdo con la red de estaciones automáticas de Meteorología, varias ciudades del país marcaron mínimas negativas durante la madrugada, incluyendo la Región Metropolitana.

En Pudahuel se registraron 0,6°, la estación de Quinta Normal llegó a 2,8° y Curacaví descendió hasta los -0,3°.

Cabe consignar que la mínima histórica de mayo en Quinta Normal es de -3,0°, registrada en 1924.

Meteorología anticipa alza de mínimas en zona central

La Dirección Meteorológica indicó que durante los próximos días las temperaturas mínimas comenzarán a subir en la zona central del país, con valores sobre cero entre Valparaíso y O'Higgins. Sin embargo, más al sur el frío continuará predominando durante gran parte de la semana.

Además, se informó que las temperaturas máximas aumentarán entre lunes y martes, aunque el miércoles y jueves podrían moderarse debido al ingreso de una baja segregada.

Las mínimas más frías en el país este domingo

Llay Llay: 1,2°C

Pudahuel: 0,6°C

Quinta Normal-Santiago: 2,8°C

Curacaví: -0,3°C

Chorombo: -1,1°C

Buin: -0,7°C

Doñihue: -1,4°C

Rancagua: 0,5°C

Santa Cruz: -1,8°C

Panguilemu: -3,0°C

Linares: -0,3°C

Cauquenes: -2,2°C

Parral: -3,8°C

Chillán: -1,2°C

Victoria: -1,2°C

Temuco: -2,6°C

Valdivia: -0,8°C

Cisnes Puyahuapi: -1,0°C

Aysén: -2,4°C

Balmaceda: -7,4°C

Coyhaique: -1,4°C

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