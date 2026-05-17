Oncólogos del hospital de Temuco derivaban pacientes a su clínica privada: Conoce informe de Contraloría

17 may. 2026 - 10:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría Regional de La Araucanía detectó graves irregularidades en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco, luego de constatar que dos médicos oncólogos —padre e hijo— derivaban pacientes con cáncer a un centro de investigación privado del que ambos eran propietarios.

La situación quedó al descubierto tras una investigación iniciada por el propio recinto asistencial en 2023 y que hoy también es indagada por el Ministerio Público.

Médicos derivaban pacientes desde hospital público a centro privado

De acuerdo al informe de Contraloría, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2024 y fueron denunciados por el propio Hospital Regional de Temuco en noviembre de 2023, tras detectar situaciones anómalas al interior de la Unidad Oncológica.

Los médicos involucrados utilizaban información obtenida en el recinto asistencial para derivar pacientes a un centro privado de investigación del cáncer del que ambos eran propietarios.

Además, pese a que dejaron formalmente el Comité Oncológico en noviembre de 2023, los médicos continuaron participando de las reuniones y accediendo a información reservada de pacientes, "vulnerando la normativa sobre confidencialidad y protección de datos sensibles", según Contraloría.

Accedían a fichas clínicas y retiraban biopsias

La Contraloría también detectó accesos indebidos a fichas clínicas por parte de personas vinculadas al centro privado y por los propios oncólogos.

Uno de los casos más graves corresponde al de una exfuncionaria del hospital que mantuvo habilitado su acceso al sistema clínico hasta agosto de 2024, pese a haber dejado de trabajar en el recinto en abril de 2021. Según el informe, la mujer ingresó a registros de 765 pacientes durante ese período.

Adicionalmente, se verificó que 570 de los 1.555 profesionales del hospital (37%) que accedieron a las fichas clínicas de una muestra de pacientes no registraban vínculo laboral con la Administración del Estado

Asimismo, se verificó que los médicos solicitaron y retiraron biopsias de pacientes pese a no ser los tratantes directos, mientras que personal del centro privado también retiraba muestras desde el hospital.

Hospital denunció el caso en 2023

A través de un comunicado, el Hospital Regional de Temuco aseguró que denunciaron la situación ante el Ministerio Público en noviembre de 2023, tras realizar auditorías internas junto al Servicio de Salud Araucanía Sur.

Además, el recinto afirmó que los médicos involucrados ya no trabajan en el hospital, luego de haber sido desvinculados en 2024 tras la apertura de un sumario administrativo.

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