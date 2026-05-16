"Tuvimos que salir corriendo": Testigos cuentan momento exacto del accidente de camioneta que quedó incrustada en una casa

16 may. 2026 - 20:52 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado se produjo un impresionante accidente en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, en donde una camioneta quedó incrustada en el antejardín de una casa ubicada en la avenida El Peñón.

El periodista de Meganoticias, Felipe Ureta, explicó que el siniestro se produjo porque el conductor iba a exceso de velocidad; sin embargo, la mayoría de sus lesiones se deben a que vecinos del sector lo golpearon tras impactar la vivienda.

"Tuvimos que salir corriendo"

El accidente ocurrió cuando la camioneta que transitaba a exceso de velocidad por El Peñón perdió el control a la altura de la calle Las Carmelitas. Allí arrasó con árboles y postes del alumbrado público antes de impactar dos viviendas y quedar incrustado en el antejardín de una de estas.

La dueña de la vivienda más afectada declaró que "recién me había terminado de bañar y sentí solo el estruendo, que fue como una bomba, y bajé y ya estaba incrustada la camioneta adentro de la casa".

La mujer explicó que el conductor viajaba solo "pero él venía discutiendo desde la avenida (...) hablando por teléfono y con otra persona que no le dio el ceda el paso que está en Las Carmelitas".

Meganoticias accedió además a un video del momento exacto del accidente, en el cual se puede ver a dos universitarios arrancando al ver que la camioneta iba justo en su dirección antes de incrustarse en la vivienda.

"Veníamos caminando y de la nada escuchamos como un tipo de explosión muy fuerte (...) Nos dimos la vuelta porque pensamos que podían haber chocado en la esquina y vimos que la camioneta venía como hacia nosotros y tuvimos que salir corriendo", explicó una de las jóvenes que se ve en el registro.

Su acompañante indicó que vio un levantamiento de tierra y "después venía directo hacia nosotros. Alcanzamos a correr y por nada, yo creo, que no nos choca, la verdad. Quedamos como petrificados al principio".

Conductor fue golpeado por los vecinos

El mayor Iván Donoso, comisario de la 38° Comisaría de Puente Alto, explicó que solo el conductor resultó lesionado, quien "se encuentra siendo atendido en el Hospital Sótero del Río, sin riesgo vital".

Inicialmente, los vecinos indicaron que el conductor estaba borracho e incluso bajo los efectos de la droga, pero finalmente Carabineros confirmó que no marcó en la alcoholemia ni en ninguno de los tests antinarcóticos.

El hombre resultó lesionado primeramente por el impacto al chocar, ya que se activaron los airbags del vehículo, pero también porque, luego del accidente, vecinos del sector lo golpearon y quedó aún más herido de lo que ya estaba.

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