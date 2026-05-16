Todo lo que se sabe del chileno detenido por racismo y homofobia en un vuelo en Brasil

16 may. 2026 - 14:02 hrs.

¿Qué pasó?

El ciudadano chileno, Germán Naranjo Maldini, fue detenido en Brasil tras ser acusado de proferir insultos racistas y homofóbicos contra la tripulación de un vuelo internacional de Latam, en un hecho ocurrido el pasado 10 de mayo durante un trayecto entre São Paulo y Frankfurt, con escala en Santiago.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Federal de Brasil, el pasajero incluso habría intentado abrir la puerta del avión durante el vuelo, lo que obligó a la intervención de la tripulación para contener la situación.

Según quedó en evidencia en un video que se viralizó en redes sociales, el sujeto emitió insultos homofóbicos y racistas vinculados al color de piel de la tripulación.

Detención en Brasil

Según la Policía Federal, tras la denuncia formal de las víctimas, se abrió una investigación que derivó en una orden de arresto preventivo emitida por el Tribunal Federal brasileño.

Naranjo Maldini fue finalmente localizado y detenido el pasado 15 de mayo, cuando regresaba desde Frankfurt y realizaba una escala en el aeropuerto de Guarulhos.

¿Qué dijo LATAM?

A través de un comunicado, LATAM Airlines condenó los hechos y aseguró que el caso está siendo investigado junto a las autoridades brasileñas: "Las empresas del grupo LATAM repudian enérgicamente cualquier acto de violencia, discriminación, racismo, xenofobia u homofobia, tanto a bordo de sus vuelos como en cualquier espacio vinculado a sus operaciones”, señaló la compañía.

Además, la aerolínea advirtió que los llamados pasajeros disruptivos se han convertido en un problema creciente a nivel global, con un aumento sostenido de estos incidentes en los últimos años, según datos de la IATA.

Posición de la empresa del involucrado

Por su parte, la empresa Landes —donde trabajaría el ejecutivo involucrado— informó que tomó conocimiento del caso a través de los medios y que no había sido notificada previamente.

La empresa "condena de manera categórica y sin matices todo acto de discriminación, racismo u homofobia”, indicó la compañía, agregando que estos hechos son "absolutamente incompatibles" con sus valores y políticas internas.

La empresa añadió que se encuentra recopilando antecedentes para determinar eventuales medidas internas conforme a sus protocolos.

Investigación en curso

El caso continúa en investigación por parte de la Policía Federal de Brasil, mientras el ciudadano chileno permanece bajo arresto a la espera de su control de detención.

En tanto, se informó a Meganoticias desde Cancillería que "el cónsul general de Chile en São Paulo ha estado en contacto con familiares del chileno detenido, su abogado y con las instituciones policiales locales para poder entregar la asistencia consular pertinente, en caso de que sea requerida".

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