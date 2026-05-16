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Las 16 comunas del país que tienen descuento en bencina este sábado

¿Qué pasó?

La empresa Copec anunció una nueva jornada de descuentos en combustibles que se realizará este sábado en 16 comunas de todo el país, beneficio que permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

La iniciativa forma parte de una campaña de la empresa que comenzó esta semana y que ofrece el descuento en diferentes comunas cada día.

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¿Cómo funciona el descuento?

Según informó la empresa, solo debes ir a cargar bencina en alguna de las estaciones Copec de las comunas beneficiadas y accederás al beneficio de manera automática.

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Se aplica con cualquier medio de pago, sin necesidad de inscripción previa y es acumulable con otras promociones vigentes.

Las comunas beneficiadas

Las 16 comunas incluidas en esta jornada de sábado son:

Región de Atacama:

  • Chañaral

Región de Coquimbo:

  • Ovalle

Región de Valparaíso:

  • Quillota

Región Metropolitana:

  • Lampa
  • Independencia
  • Lo Barnechea
  • La Cisterna
  • La Pintana
  • San Ramón.

Región de O’Higgins:

  • Olivar.

Región del Maule:

  • Linares.

Región de Ñuble:

  • Chillán.

Región del Biobío:

  • Lebu.

Región de La Araucanía:

  • Lautaro.

Región de Los Ríos:

  • Panguipulli.

Región de Los Lagos:

  • Puerto Montt.

Atento a los horarios

A pesar de que el beneficio se aplica durante todo el día sábado, Copec anuncia las comunas beneficiadas cada día desde las 9:00 horas en sus redes sociales, aunque en su canal de difusión "enviamos primicias".

 
 
 
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