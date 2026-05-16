Las 16 comunas del país que tienen descuento en bencina este sábado
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La empresa Copec anunció una nueva jornada de descuentos en combustibles que se realizará este sábado en 16 comunas de todo el país, beneficio que permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.
La iniciativa forma parte de una campaña de la empresa que comenzó esta semana y que ofrece el descuento en diferentes comunas cada día.
¿Cómo funciona el descuento?
Según informó la empresa, solo debes ir a cargar bencina en alguna de las estaciones Copec de las comunas beneficiadas y accederás al beneficio de manera automática.Ir a la siguiente nota
Se aplica con cualquier medio de pago, sin necesidad de inscripción previa y es acumulable con otras promociones vigentes.
Las comunas beneficiadas
Las 16 comunas incluidas en esta jornada de sábado son:
Región de Atacama:
- Chañaral
Región de Coquimbo:
- Ovalle
Región de Valparaíso:
- Quillota
Región Metropolitana:
- Lampa
- Independencia
- Lo Barnechea
- La Cisterna
- La Pintana
- San Ramón.
Región de O’Higgins:
- Olivar.
Región del Maule:
- Linares.
Región de Ñuble:
- Chillán.
Región del Biobío:
- Lebu.
Región de La Araucanía:
- Lautaro.
Región de Los Ríos:
- Panguipulli.
Región de Los Lagos:
- Puerto Montt.
Atento a los horarios
A pesar de que el beneficio se aplica durante todo el día sábado, Copec anuncia las comunas beneficiadas cada día desde las 9:00 horas en sus redes sociales, aunque en su canal de difusión "enviamos primicias".
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de
Notas relacionadas
- Bencinera anuncia descuentos en gasolina en comunas seleccionadas: Estas son las elegidas este viernes
- Cambia precio de combustibles: Confirman leve variación en las bencinas y fuerte caída del diésel desde este jueves
- ¿Sube la bencina este jueves? Expertos proyectan alza de $35 mientras el Gobierno pide cautela