Las 16 comunas del país que tienen descuento en bencina este sábado

16 may. 2026 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Copec anunció una nueva jornada de descuentos en combustibles que se realizará este sábado en 16 comunas de todo el país, beneficio que permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

La iniciativa forma parte de una campaña de la empresa que comenzó esta semana y que ofrece el descuento en diferentes comunas cada día.

¿Cómo funciona el descuento?

Según informó la empresa, solo debes ir a cargar bencina en alguna de las estaciones Copec de las comunas beneficiadas y accederás al beneficio de manera automática.

Se aplica con cualquier medio de pago, sin necesidad de inscripción previa y es acumulable con otras promociones vigentes.

Las comunas beneficiadas

Las 16 comunas incluidas en esta jornada de sábado son:

Región de Atacama:

Chañaral

Región de Coquimbo:

Ovalle

Región de Valparaíso:

Quillota

Región Metropolitana:

Lampa

Independencia

Lo Barnechea

La Cisterna

La Pintana

San Ramón.

Región de O’Higgins:

Olivar.

Región del Maule:

Linares.

Región de Ñuble:

Chillán.

Región del Biobío:

Lebu.

Región de La Araucanía:

Lautaro.

Región de Los Ríos:

Panguipulli.

Región de Los Lagos:

Puerto Montt.

Atento a los horarios

A pesar de que el beneficio se aplica durante todo el día sábado, Copec anuncia las comunas beneficiadas cada día desde las 9:00 horas en sus redes sociales, aunque en su canal de difusión "enviamos primicias".