Trump asegura haber "eliminado" al "terrorista más activo del mundo": Era el segundo al mando del Estado Islámico

16 may. 2026 - 08:19 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos y Nigeria afirmaron haber matado a un alto dirigente del grupo Estado Islámico (EI) en una operación conjunta en el país africano, que ha sido azotado por la violencia yihadista.

"Abu Bilal al Minuki, segundo al mando del EI en todo el mundo, pensaba que podía operar en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo", afirmó el presidente estadounidense Donald Trump.

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"El terrorista más activo del mundo"

En su red Truth Social, Trump dijo que "el terrorista más activo del mundo" fue eliminado en "una misión meticulosamente planificada y muy compleja" y siguiendo sus órdenes.

"Con su eliminación, las capacidades operativas de la IE en todo el mundo quedan considerablemente disminuidas", añadió el mandatario estadounidense.

El presidente nigeriano, Bola Tinubu, y su ejército confirmaron este sábado la información. "Nuestras fuerzas armadas nigerianas, determinadas y en estrecha colaboración con las fuerzas armadas de Estados Unidos, llevaron a cabo una audaz operación conjunta que asestó un duro golpe a las filas del Estado Islámico", declaró en un comunicado.

El ejército nigeriano también describió a Abu Bilal al Minuki como un "alto cargo del Estado Islámico y uno de los terroristas más activos del mundo". Nacido en 1982, Abu Bilal al Minuki era originario del estado de Borno, en el noreste de Nigeria.

Cabe consignar que Trump ha sostenido anteriormente que los cristianos de Nigeria son "perseguidos" y víctimas de un "genocidio" perpetrado por "terroristas".