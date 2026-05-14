Director de la CIA llegó a Cuba en medio de rumores sobre posible acusación de EEUU contra Raúl Castro

14 may. 2026 - 23:15 hrs.

¿Qué pasó?

El director de la CIA, John Ratcliffe, llegó este jueves a Cuba para reunirse con autoridades del país en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos y versiones sobre una eventual acusación judicial contra Raúl Castro.

Según reveló el editor del área internacional de Meganoticias, Pablo Cuellar, medios estadounidenses apuntan a que durante las próximas horas podría presentarse una denuncia formal contra el histórico líder cubano por un hecho ocurrido en 1996.

El caso estaría relacionado con el derribo de una aeronave civil estadounidense por parte de fuerzas cubanas en cercanías del estado de Florida, situación por la cual Washington buscaría imputar responsabilidades a Raúl Castro.

Posible escenario similar al de Venezuela

En el análisis realizado en Meganoticias, se planteó que este escenario podría asemejarse a lo ocurrido anteriormente con Nicolás Maduro en Venezuela, cuando Estados Unidos impulsó acusaciones por narcoterrorismo antes de aumentar la presión internacional sobre el gobierno venezolano.

De todas maneras el contexto es distinto, pues quien lidera Cuba es Miguel Díaz-Canel, sucesor político de Raúl Castro tras dejar el poder en 2018. Sin embargo, la familia Castro seguiría manteniendo influencia dentro del régimen cubano.

Actualmente, Estados Unidos mantiene movimientos militares en la zona y el portaaviones USS Abraham Lincoln se dirige al Caribe, lo que aumenta las tensiones entre ambas naciones.

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