Kast asegura que indultos a condenados por violaciones a los DDHH serán analizados "caso a caso"

14 may. 2026 - 21:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast abordó este jueves la situación de los condenados por violaciones a los derechos humanos durante una actividad realizada en Copiapó, región de Atacama, descartando que exista una decisión de indultar masivamente a quienes cumplen condena.

El mandatario fue consultado respecto a si liberará a los internos condenados por causas vinculadas a derechos humanos, instancia en la que aseguró que nunca prometió realizar indultos generales y que cada caso será revisado individualmente.

"Yo al menos en campaña no hice una promesa absoluta de que se iba a indultar a todas las personas. Dije que iba a ocupar la facultad del indulto, una vez que pudiéramos analizar caso por caso", afirmó.

"Vamos a ir analizando cada solicitud"

Kast sostuvo además que actualmente el Gobierno está enfocado en reorganizar el sistema penitenciario y en garantizar condiciones dignas para las personas privadas de libertad.

"Vamos a ir analizando cada una de las solicitudes que se presentan de indulto y las vamos a analizar en su mérito", señaló, agregando que hasta ahora "no hemos indultado a nadie".

El Presidente también indicó que las decisiones se tomarán "sobre la base de la ley" y recalcó que el Ejecutivo no intervendrá en procesos judiciales que continúan en curso.

De todas maneras, defendió la existencia de recintos penitenciarios separados para exmiembros de las Fuerzas Armadas y policías condenados por causas de derechos humanos, señalando que el Gobierno está "ordenando" el sistema tras decisiones adoptadas por la administración anterior.

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