Cambios a las contribuciones y el CAE: Mauricio Morales explica los puntos más polémicos de la megarreforma

14 may. 2026 - 20:55 hrs.

¿Qué pasó?

El analista político Mauricio Morales abordó algunos de los puntos más debatidos de la megarreforma impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, proyecto que avanzó en las últimas horas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Durante una conversación en Meganoticias Prime, el doctor en Ciencia Política explicó en simple temas que han generado discusión política y ciudadana, como la rebaja de contribuciones para adultos mayores, los cambios relacionados con el CAE y el aumento de recursos para reconstrucción tras los incendios.

Además, analizó las tensiones que algunas medidas han provocado tanto en la oposición como dentro del propio oficialismo.

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