La operación que Farkas hizo en silencio y que cambió su estructura empresarial

17 ag. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

Leonardo Farkas Klein es conocido por su comportamiento excéntrico y sus millonarias donaciones. Sin embargo, sus negocios han mantenido un perfil mucho más reservado, pese a que recientemente registraron un movimiento societario relevante.

El empresario heredó de su padre, Daniel Farkas Berger, la Compañía Minera Santa Fe, fundada en 1952. La firma llegó a tener 124 pertenencias mineras, que posteriormente fueron vendidas a la india JSW Steel por varios millones de dólares.

Las faenas de la compañía fueron cerradas en 2012 y Farkas se radicó posteriormente en Estados Unidos. Según personas conocedoras de sus actividades, actualmente el empresario ya no participa directamente en la administración cotidiana de sus negocios.

De acuerdo a una persona cercana al filántropo consultada por el Diario Financiero, el manejo de sus activos es prácticamente autónomo: "se maneja sola". Otra fuente describe la estructura como "una operación muy liviana".

Los cambios en las empresas de Farkas

El pasado 1 de junio se produjo un cambio relevante. Farkas, representado por su abogado Juan Ignacio Correa, compareció ante una notaría de Isidora Goyenechea y decidió concentrar tres sociedades en una sola: Santa Fe Holding, Administradora Funds S.A. e Inversiones FF SpA.

El proceso correspondió a una fusión inversa, mediante la cual las dos sociedades que eran accionistas de Santa Fe Holding desaparecieron y sus activos fueron traspasados a esta última. Como consecuencia, el capital de Santa Fe Holding disminuyó desde $7.404 millones hasta $1.642 millones.

El extracto publicado en el citado medio atribuyó la reducción a "una fusión inversa o cuando la fusión se realiza entre sociedades con propiedad recíproca o entrelazada". El resultado fue una compañía con un solo administrador: el propio Farkas, cuyo objeto contempla la exploración y explotación de yacimientos mineros.

¿A qué se debió la fusión de sus sociedades?

Farkas comenzó a cerrar y fusionar sus sociedades mineras hace más de 10 años, luego de detener sus faenas para adelantarse a la caída del precio del hierro. Al quedar las minas inactivas, mantener tantas sociedades generaba costos y trámites innecesarios.

Por eso, su equipo fue unificando las empresas hasta dejar una estructura más simple, proceso que se describe como el "término de un ciclo". Sin embargo, si el precio del hierro vuelve a subir y aparece una mina rentable, podría reorganizar sus sociedades y retomar la actividad minera.