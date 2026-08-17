Investigan a anestesiólogo por presunto abuso sexual de dos pacientes que estaban sedadas: Sigue trabajando en el mismo hospital

17 ag. 2026 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un médico anestesiólogo que se desempeña en el Hospital Provincial del Huasco, en Vallenar, región de Atacama, está siendo investigado por el Ministerio Público por su presunta participación en dos delitos de abuso sexual contra pacientes que se encontraban sedadas.

De acuerdo con antecedentes publicados por El Diario de Atacama y recogidos por Emol, los hechos corresponderían a dos episodios distintos, ocurridos a fines de 2022 y en octubre de 2025. Ambas víctimas serían mayores de 14 años y, según la investigación, se encontraban en una condición que les impedía oponer resistencia al momento de los hechos.

La Fiscalía Local de Vallenar confirmó que la investigación fue reformalizada por dos hechos separados y que el imputado mantiene actualmente medidas cautelares mientras continúa la indagatoria.

Primera denuncia ocurrió a fines de 2022

La primera situación se habría registrado a fines de 2022, luego de que una funcionaria del Hospital Provincial del Huasco denunciara que el anestesiólogo habría abusado sexualmente de una paciente mientras esta se encontraba sedada.

Desde el recinto asistencial señalaron que, tras tomar conocimiento de antecedentes que eventualmente revestían carácter de delito, realizaron la respectiva denuncia ante la Fiscalía de Vallenar el 12 de diciembre de 2022.

Ese mismo día, además, el hospital instruyó un sumario administrativo para investigar internamente los hechos.

En julio de 2023, el Ministerio Público formalizó al profesional y se decretaron medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y de mantener cualquier tipo de comunicación con ella.

Segunda denuncia se conoció en octubre de 2025

Un segundo delito habría ocurrido en octubre del año pasado. Según los antecedentes de la investigación, una paciente acudió hasta un recinto privado de salud de Vallenar para realizarse un examen médico.

Mientras se encontraba sedada, el mismo profesional habría abusado sexualmente de ella. La situación habría sido advertida por una funcionaria del recinto, tras lo cual la víctima tomó conocimiento de lo ocurrido y posteriormente presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI).

A raíz de este nuevo antecedente, la Fiscalía reformalizó la investigación en contra del médico por dos hechos separados y con dos víctimas distintas.

Médico mantiene medidas cautelares

Desde la Fiscalía Local de Vallenar señalaron que el profesional es investigado por dos delitos de abuso sexual contra persona mayor de 14 años, considerando como circunstancia que las víctimas se encontraban en una situación de incapacidad para oponer resistencia.

El plazo de investigación continúa vigente. Actualmente, el imputado mantiene las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas, además de arraigo nacional.

Hace algunas semanas, personal policial concurrió hasta el Hospital Provincial del Huasco para ubicar al médico, luego de que este no se presentara a una audiencia.

Continúa trabajando en el Hospital Provincial de Huasco

Pese a la investigación penal y a las medidas cautelares decretadas, el médico continúa desempeñándose en el Hospital Provincial del Huasco.

Desde el recinto asistencial señalaron que se mantienen las medidas de resguardo y seguridad establecidas para la atención de pacientes y que los funcionarios de la Unidad de Pabellón trabajan de manera coordinada, siguiendo los protocolos establecidos.

El hospital, además, confirmó que instruyó un sumario administrativo en diciembre de 2022, aunque no informó públicamente cuál fue el resultado de dicho proceso.

La investigación del Ministerio Público continúa en desarrollo y, hasta el momento, el profesional mantiene la calidad de imputado, por lo que su responsabilidad penal deberá ser determinada por los tribunales de justicia.