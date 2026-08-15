Gobierno remueve a delegado de Chañaral por ocupación ilegal de terreno fiscal durante aproximadamente 16 años

15 ag. 2026 - 18:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un pronunciamiento de Contraloría terminó provocando un nuevo cambio entre las autoridades del Ejecutivo. El Gobierno solicitó la renuncia del delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola, luego de que se acreditara que mantenía una ocupación ilegal de un inmueble fiscal ubicado en el sector de Portofino.

Gobierno remueve al delegado provincial de Chañaral

La salida de la autoridad fue comunicada por el Ministerio del Interior, luego de que el organismo contralor estableciera que los hechos constatados implicaban una vulneración al principio de probidad administrativa.

"El Gobierno reitera que la probidad, el irrestricto respeto a la legalidad y la ética pública constituyen valores intransigibles y, por ende, el actuar de todos los funcionarios y representantes gubernamentales debe ajustarse siempre a los más altos estándares de transparencia que la ciudadanía exige y merece”, señaló el Ejecutivo mediante un comunicado.

Tras la salida de Urrejola, la subrogancia de la Delegación Presidencial Provincial de Chañaral quedó en manos del seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama, Fernando Flores. La autoridad permanecerá en esas funciones mientras el Gobierno resuelve quién asumirá definitivamente el cargo.

Aproximadamente 16 años de ocupación ilegal

El caso se originó a partir de una denuncia realizada bajo reserva de identidad y posteriormente investigada por la Contraloría Regional de Atacama. El pronunciamiento del organismo, fechado el pasado 7 de agosto, abordó la situación de un inmueble fiscal ubicado en Portofino.

Los antecedentes recopilados por la Seremi de Bienes Nacionales indican que la situación no era reciente. Un catastro efectuado en 2019 ya había detectado una ocupación irregular asociada a Urrejola, condición que volvió a ser constatada durante una fiscalización realizada en terreno el 2 de junio de este año.

Se trata de una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados, que se encontraba cercada y contaba con una construcción de material ligero. Según la estimación de Bienes Nacionales, el terreno habría permanecido ocupado irregularmente durante aproximadamente 16 años.

Los antecedentes también dieron cuenta de que Urrejola residía en Chañaral debido a sus funciones como autoridad y utilizaba el inmueble principalmente durante los fines de semana.

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