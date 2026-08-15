Tormentas eléctricas, lluvias, vientos de 110 km/h y nevadas: Meteorología emite alertas y avisos para sectores de cuatro regiones

15 ag. 2026 - 16:37 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido una serie de alertas y avisos para sectores de cuatro regiones de la zona norte del país. El organismo advirtió por tormentas eléctricas, lluvias, vientos de hasta 110 km/h y nevadas.

Alertas por vientos y nevadas

La última de las alertas de la DMC advierte por el desarrollo de "viento moderado a fuerte" con "desarrollo de ventisca" debido a una "corriente en chorro" que estará presente entre la tarde de este sábado 15 y la noche del martes 18 de agosto en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Región de Arica y Parinacota

Cordillera: 80-100 km/h (martes 18).

Región de Tarapacá

Cordillera: 80-100 km/h (lunes 17 y martes 18).

Región de Antofagasta

Cordillera Costa: 80-100 km/h (sábado 15, domingo 16, lunes 17 y martes 18).

(sábado 15, domingo 16, lunes 17 y martes 18). Precordillera Occidental: 60-80 km/h - ráfagas 90 km/h (martes 18).

(martes 18). Precordillera Alto Loa: 60-80 km/h - ráfagas 90 km/h (martes 18).

(martes 18). Precordillera Salar: 60-80 km/h (martes 18).

(martes 18). Cordillera: 80-100 km/h (sábado 15, domingo 16, lunes 17 y martes 18).

Región de Atacama

Cordillera: 90-110 km/h (sábado 15, domingo 16 y lunes 17).

Debido a una "vaguada en altura", presente entre la mañana del lunes 17 y la mañana del martes 18 de agosto, Meteorología emitió una alerta por "nevadas moderadas a fuertes" con "desarrollo de ventisca" en la Cordillera de Arica y Parinacota y Tarapacá, donde se esperan entre 15 y 25 cm de nieve.

Tormentas eléctricas, lluvias, más viento y más nevadas

A raíz de la misma "vaguada en altura", el organismo emitió un aviso de "probables tormentas eléctricas" para la Precordillera y Cordillera de Arica y Parinacota. El fenómeno se registraría entre la tarde del lunes 17 y la tarde del martes 18 de agosto.

Las lluvias se harán presentes —entre la madrugada del lunes 17 y la noche del martes 18 de agosto— con entre 2 y 4 mm cada día en el Litoral, Cordillera Costa y Pampa de Arica y Parinacota y Tarapacá, además de entre 5 y 10 mm en la Precordillera de ambas regiones.

En el mismo rango de tiempo, las precipitaciones también afectarán con entre 4 y 7 mm al Litoral y con entre 5 y 9 mm a la Precordillera de la región de Antofagasta. Además, en Atacama se esperan entre 5 y 10 mm en el Litoral y entre 8 y 12 mm en la Cordillera Costa, sectores de valles y Pampa.

Desde la tarde de este sábado y hasta la noche del martes 18 de agosto, el "viento normal a moderado" afectará a la Cordillera de Arica y Parinacota; la Pampa y Precordillera de Tarapacá; la Pampa, Precordillera Occidente, Precordillera Alto Loa y Precordillera Salar de Antofagasta; y la Pampa, Precordillera y Cordillera de Atacama. La mayor intensidad del viento, según este aviso, sería de 90 km/h.

En cuanto a las nevadas, una "baja segregada" deja entre la mañana del lunes 17 y la madrugada del miércoles 19 de agosto hasta 15 cm en la Cordillera de Antofagasta y hasta 25 cm en la Cordillera de Atacama.

Finalmente, entre la mañana del lunes 17 y la noche del miércoles 19 de agosto, nevaría un máximo de hasta 10 cm en la Cordillera Costa de Antofagasta y la Precordillera de Atacama. En este caso, la DMC advirtió además sobre la "isoterma cero alta".

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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