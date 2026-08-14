Reportan caída de granizos en comunas del sector oriente de Santiago
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
En medio del sistema frontal que afecta a la zona centro del país, las comunas de la zona oriente de Santiago, en la región Metropolitana, han reportado caída de granizos.
Usuarios de redes sociales han compartido registros principalmente desde la comuna de Las Condes y Lo Barnechea.
Evento meteorológico en la RM
Según lo proyectado por el Centro Meteorológico YR de Noruega, el sistema frontal que pasará por la capital dejará lluvias de diversa intensidad entre este viernes 14 de agosto y el lunes 17 de agosto.
Además, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas que estará vigente durante tres días en sectores de 7 regiones del país, incluida la Región Metropolitana.
El aviso estará activo desde la tarde de este viernes 14 de agosto y se extenderá hasta la noche del domingo 16 de agosto. Revisa las regiones que se verán afectadas aquí.
Revisa los registros de granizos
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