Vuelven las lluvias a la RM: Meteorología emite aviso de precipitaciones "en corto período de tiempo" en sectores de tres regiones

03 oct. 2026 - 16:49 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo" para sectores de tres regiones del país, incluida la Región Metropolitana.

Vuelven las lluvias a la RM

De acuerdo al organismo, el aviso de lluvias se origina en un "sistema frontal" que dejará las precipitaciones entre la madrugada del martes 6 y la madrugada del miércoles 7 de octubre en sectores de las regiones Metropolitana, O'Higgins y Maule.

Región Metropolitana

Precordillera: 25-35 mm .

. Cordillera: 40-60 cm de nieve.

Región de O'Higgins

Precordillera: 25-35 mm .

. Cordillera: 40-60 cm de nieve.

Región del Maule

Precordillera: 30-40 mm .

. Cordillera: 40-60 cm de nieve.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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