Lluvias llegarían a Santiago la próxima semana: Meteoróloga de Megatiempo anticipa cuándo comenzarían

03 oct. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago tendrá un domingo marcado por la nubosidad y la inestabilidad, mientras que durante los próximos días se espera la aproximación de un sistema frontal que dejará precipitaciones en la Región Metropolitana.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó que para esta jornada todavía podrían registrarse algunas precipitaciones en la capital. “La Región Metropolitana este domingo espera, más bien, una jornada nublada. Algunos chubascos podrían registrarse durante la tarde, porque continúa la inestabilidad por el sur”, señaló.

El escenario cambiará durante el inicio de la próxima semana, con la aproximación de un nuevo sistema frontal a la zona central.

¿Cuándo llegarían las lluvias a Santiago?

De acuerdo con la meteoróloga, las precipitaciones más importantes se esperan principalmente durante la jornada del martes.

“Ya el día lunes esperamos la aproximación de un sistema frontal que dejará lluvias acá, en la Región Metropolitana, principalmente durante la jornada del martes, siendo de forma más continua”, detalló Aguilera.

El sistema también alcanzaría sectores ubicados hacia el centro-norte del país, mientras que las condiciones se mantendrían inestables durante los días posteriores.

“El miércoles también esperamos precipitaciones, más bien ocasionales, con chubascos intermitentes, que también se van a esperar el día jueves”, explicó la meteoróloga.

Mientras tanto, la inestabilidad continuará afectando a distintas zonas del sur del país, donde se esperan precipitaciones ocasionales y la posibilidad de tormentas eléctricas durante esta tarde.

Todo sobre Megatiempo