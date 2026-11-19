19 nov. 2026 - 07:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio despliegue fiscalizador liderado por Carabineros, equipos de seguridad municipal y el Ministerio de Seguridad Pública permitió desmantelar un casino clandestino ubicado a un costado de la Plaza de Maipú, además de concretar la detención de cinco personas por distintos delitos en el sector.

El recinto ilegal funcionaba sin permiso municipal ni patente para explotar juegos de azar, por lo que los funcionarios policiales procedieron al decomiso de 49 máquinas tragamonedas, cerca de $8 millones en dinero en efectivo y el router del sistema de cámaras de vigilancia como evidencia para la investigación.

En el lugar fue detenido el encargado del local por infracción a la Ley de Casinos, a la espera de las diligencias encabezadas por la Fiscalía de Flagrancia Occidente para la apertura de las máquinas y el retiro de tarjetas y recaudación.

Detenidos por drogas y vehículos retirados de circulación

De manera paralela, los patrullajes desplegados en distintos puntos de la plaza sorprendieron en flagrancia a cuatro personas realizando transacciones de droga, incautándose dosis de marihuana y elementos destinados a su dosificación y venta.

El jefe de la Zona Santiago Oeste de Carabineros, general David López, entregó el balance de las intervenciones ejecutadas durante la jornada en la comuna.

"Hasta el momento llevamos cuatro detenidos por la Ley 20.000 y un detenido por la ley de juegos, y respecto a esto también se han incautado diversas maquinarias que se emplean para realizar este tipo de juegos de azar; asimismo se han hecho otros controles y se ha incautado una cantidad aproximada de 20 vehículos entre automóviles y motocicletas", detalló el oficial.

Por su parte, el fiscal Patricio Rosas explicó que los controles preventivos también apuntaron a detectar automóviles con encargos por robo o adulteraciones, además de verificar órdenes de detención vigentes y delitos asociados a microtráfico en el espacio público.

El llamado a mantener la presencia permanente en la plaza

La fiscalización contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien en los días previos había solicitado reforzar el resguardo policial ante el paulatino retorno del comercio informal al eje céntrico de la comuna.

El jefe comunal valoró la rápida coordinación entre el municipio y el Ejecutivo, aunque insistió en que la vigilancia debe sostenerse en el tiempo para consolidar la recuperación del entorno.

"Esperamos, más allá del operativo que estamos viendo el día de hoy, que valoremos y agradezcamos una presencia que sea permanente y constante. Recuperar la Plaza de Maipú no requirió de ninguna genialidad, requirió de constancia, de coordinación y de trabajo", sostuvo Vodanovic.

En tanto, el ministro Arrau destacó que, pese a que la comuna registra una baja superior al 20% en los robos violentos de vehículos durante el año, resulta indispensable sostener el orden en puntos neurálgicos donde circula gran cantidad de vecinos, reafirmando el compromiso de trabajo conjunto entre el Gobierno central y el municipio.