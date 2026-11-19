Anuncian cortes de luz en nueve comunas de Santiago para este jueves por hasta 8 horas
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este jueves 19 de noviembre en diversas comunas de la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en nueve comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz?
La Florida
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del jueves 19 de noviembreIr a la siguiente nota
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del jueves 19 de noviembre
La Reina
Desde las 23:30 del miércoles 18 hasta las 06:00 horas del jueves 19 de noviembre
Lo Barnechea
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del jueves 19 de noviembre
Nuñoa
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del jueves 19 de noviembre
Santiago
Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas del jueves 19 de noviembre
Maipú
Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas del jueves 19 de noviembre
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves 19 de noviembre
Estación central
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del jueves 19 de noviembre
Renca
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del jueves 19 de noviembre
Tiltil
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves 19 de noviembre
Los cortes de luz no afectarán a la totalidad de las comunas mencionadas, sino que ocurrirán en ciertos sectores de estas. Enel dispuso un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión programada del servicio eléctrico, que también puedes revisar aquí.
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