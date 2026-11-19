19 nov. 2026 - 01:15 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este jueves 19 de noviembre en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en nueve comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz?

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del jueves 19 de noviembre

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del jueves 19 de noviembre

La Reina

Desde las 23:30 del miércoles 18 hasta las 06:00 horas del jueves 19 de noviembre

Lo Barnechea

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del jueves 19 de noviembre

Nuñoa

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del jueves 19 de noviembre

Santiago

Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas del jueves 19 de noviembre

Maipú

Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas del jueves 19 de noviembre

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves 19 de noviembre

Estación central

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del jueves 19 de noviembre

Renca

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del jueves 19 de noviembre

Tiltil

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del jueves 19 de noviembre

Los cortes de luz no afectarán a la totalidad de las comunas mencionadas, sino que ocurrirán en ciertos sectores de estas. Enel dispuso un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión programada del servicio eléctrico, que también puedes revisar aquí.