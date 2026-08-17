H&M inaugurará en Chile su tienda más austral del mundo: Será su tienda 31 en el país
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La marca de moda H&M inaugurará el próximo 3 de septiembre su tienda más austral del mundo en Punta Arenas. Con esta apertura, la marca llegará por primera vez a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y alcanzará un total de 31 tiendas en Chile.
El nuevo local estará ubicado en Mall Espacio Urbano Pionero y abrirá oficialmente sus puertas a las 11:00 horas. Para celebrar este hito, la marca anunció distintas actividades y sorpresas para los clientes que lleguen durante la jornada.
Los tres primeros clientes en ingresar recibirán gift cards de $100.000, mientras que los 200 siguientes obtendrán gift cards de $18.000, además de participar de las actividades preparadas por la compañía.Ir a la siguiente nota
La nueva tienda contará con una superficie de 1.722 metros cuadrados, donde los clientes podrán encontrar las últimas colecciones para mujer, hombre, niños y bebés, además de la categoría Beauty y una amplia selección de prendas, básicos y accesorios para toda la familia.
“Queremos que este sea un día de celebración junto a la comunidad; por eso, invitamos a todos a acompañarnos el próximo 3 de septiembre y disfrutar de las actividades y sorpresas que hemos preparado”, señaló Anna Barigazzi, General Manager de H&M para Chile, Perú, Uruguay y Paraguay.
La ejecutiva agregó que esperan compartir este importante hito y continuar acercando la propuesta de moda y calidad de la marca a más personas.
La llegada de H&M a Punta Arenas representa un nuevo paso en la expansión de la compañía en Chile, lo que amplía su presencia a distintas regiones del país.
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