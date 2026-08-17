H&M inaugurará en Chile su tienda más austral del mundo: Será su tienda 31 en el país

17 ag. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

La marca de moda H&M inaugurará el próximo 3 de septiembre su tienda más austral del mundo en Punta Arenas. Con esta apertura, la marca llegará por primera vez a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y alcanzará un total de 31 tiendas en Chile.

El nuevo local estará ubicado en Mall Espacio Urbano Pionero y abrirá oficialmente sus puertas a las 11:00 horas. Para celebrar este hito, la marca anunció distintas actividades y sorpresas para los clientes que lleguen durante la jornada.

H&M

Los tres primeros clientes en ingresar recibirán gift cards de $100.000, mientras que los 200 siguientes obtendrán gift cards de $18.000, además de participar de las actividades preparadas por la compañía.

La nueva tienda contará con una superficie de 1.722 metros cuadrados, donde los clientes podrán encontrar las últimas colecciones para mujer, hombre, niños y bebés, además de la categoría Beauty y una amplia selección de prendas, básicos y accesorios para toda la familia.

“Queremos que este sea un día de celebración junto a la comunidad; por eso, invitamos a todos a acompañarnos el próximo 3 de septiembre y disfrutar de las actividades y sorpresas que hemos preparado”, señaló Anna Barigazzi, General Manager de H&M para Chile, Perú, Uruguay y Paraguay.

La ejecutiva agregó que esperan compartir este importante hito y continuar acercando la propuesta de moda y calidad de la marca a más personas.

La llegada de H&M a Punta Arenas representa un nuevo paso en la expansión de la compañía en Chile, lo que amplía su presencia a distintas regiones del país.