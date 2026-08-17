Kast por presiones sobre eventuales indultos: "Un Presidente tiene que tomar las decisiones cuando corresponda"

17 ag. 2026 - 09:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast abordó la presión que ha surgido desde sectores del oficialismo para que otorgue indultos a exuniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, asegurando que cada solicitud será analizada de manera individual y descartando que vaya a tomar decisiones motivado por presiones políticas.

En conversación con Radio Duna, el Mandatario fue consultado por las solicitudes impulsadas desde el oficialismo, luego de que 60 diputados enviaran una carta para pedirle que evalúe el otorgamiento de indultos a ahora exfuncionarios de Carabineros y las Fuerzas Armadas condenados por hechos ocurridos desde el 18 de octubre de 2019.

Kast aseguró que el Gobierno está revisando "cuáles son las realidades de cada persona en la medida que solicite el indulto", aunque aclaró que, hasta ahora, no ha llegado ninguna solicitud a su escritorio: “En la medida que se solicite, yo no he visto, todavía, hasta ahora, ningún indulto”, señaló.

En esa línea, precisó que esto no significa que no existan solicitudes en trámite y que el Ministerio de Justicia puede estar realizando los análisis correspondientes: “Eso no quiere decir que no se hayan solicitado y que el Ministerio de Justicia pueda estar haciendo los distintos análisis. Yo no he visto ningún indulto. Yo no los tengo en mi escritorio”, sostuvo.

Kast pone como ejemplo a conscripto condenado por muerte de joven en La Serena

Durante la conversación con Radio Duna, el Presidente utilizó como ejemplo el caso del exconscripto Carlos Robledo Olguín, condenado por la muerte de Romario Veloz durante una manifestación registrada en La Serena en octubre de 2019.

El Mandatario planteó que la decisión de conceder un eventual indulto requiere analizar las circunstancias particulares de cada caso y pidió ponerse en el lugar de quien debe resolver una solicitud de este tipo.

“Los invito a ustedes (los periodistas) a ver qué harían en una situación como esta. Porque esta es una decisión, al final, personal. Si usted fuera Presidente, ¿qué haría con un joven de 19 años, que va al Servicio Militar, le dan una instrucción, la cumple, él hace una acción distinta, y es condenado a 12 años? Podría ser su hijo”, señaló.

“Un Presidente no se mueve por presiones”

Kast también fue consultado por la presión que ha recibido desde sectores del oficialismo para avanzar en los indultos a uniformados.

Frente a esto, el Presidente aseguró que no adoptará decisiones condicionadas por la presión política y defendió la autonomía con la que debe actuar al momento de ejercer sus facultades.

“Un Presidente tiene que tomar las decisiones que correspondan cuando corresponda. Un Presidente no se mueve por presiones, por titulares, por encuestas”, afirmó.

El Mandatario ya había señalado anteriormente que evaluaría utilizar la facultad presidencial de indulto en determinados casos. Sin embargo, hasta ahora sostiene que no ha otorgado ninguno y que las eventuales solicitudes continúan siendo analizadas.

Presidente aborda situación de presos con enfermedades terminales

Durante la entrevista con Radio Duna, Kast también se refirió a la situación de personas privadas de libertad que padecen enfermedades terminales y defendió la necesidad de abordar estos casos desde la perspectiva de los Derechos Humanos.

“Nadie merece morir en la cárcel sin saber que está en la cárcel. Si una persona tiene un cáncer terminal, ¿lo vamos a dejar morir en la cárcel? Yo creo que no”, sostuvo.

El Mandatario planteó que se trata de un debate que debe ser abordado a nivel nacional y que existen distintos sectores que han planteado la necesidad de discutir este tipo de situaciones.

Destaca sus primeros cinco meses de Gobierno

En otro momento de la conversación, el Presidente realizó un balance de los primeros cinco meses de su administración y aseguró que su Gobierno ha sido exitoso en distintos ámbitos.

“En cinco meses este Gobierno ha sido exitoso en distintas maneras”, afirmó.

Kast destacó además los cambios impulsados por su administración y sostuvo que uno de los objetivos ha sido avanzar en la modernización del Estado.

“No es necesario tener 25 ministerios”

En esa línea, el Presidente planteó la necesidad de revisar la actual estructura del Estado y aseguró que su Gobierno trabaja en una mesa destinada a estudiar eventuales modificaciones.

“Entramos con 24 ministros e íbamos a buscar la modernización del Estado”, señaló, agregando que se está analizando la estructura de la administración pública. En ese contexto, sostuvo que “no es necesario tener 25 ministerios”.

Finalmente, durante la entrevista con Radio Duna, Kast adelantó que este martes se dará a conocer una nueva reforma constitucional que será presentada ante el Senado.

El Ejecutivo entregará durante la jornada mayores detalles sobre el contenido de la iniciativa y los cambios que busca impulsar.

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