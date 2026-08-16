Cadem: 93% respalda "Plan Cancerbero", pero un 38% dice que el Gobierno "no está mostrando un cambio significativo" en seguridad

16 ag. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 16 de agosto abordó, entre otros temas, el denominado "Plan Cancerbero", el cual concretó el traslado de reos de alta peligrosidad a módulos de máxima seguridad en el nuevo Complejo Penitenciario La Laguna de Talca, que fue desarrollado durante los tres gobiernos anteriores.

Gran respaldo al Plan Cancerbero

Al consultar a modo general sobre el "Plan Cancerbero", un abultado 93% se mostró "de acuerdo" con "trasladar a los presos considerados de mayor peligrosidad a módulos de máxima seguridad, separados del resto de los internos".

En cuanto a los ámbitos específicos del plan, las ocho medidas planteadas por Cadem a sus encuestados concitan un amplio apoyo ciudadano, alcanzando todas estas más de un 75% de respaldo en la opción "de acuerdo".

Dentro de estas, las tres medidas con mayor apoyo son:

Establecer un régimen carcelario especial para líderes de organizaciones criminales y presos de alta peligrosidad, con mayores restricciones que para el resto: 93% de acuerdo .

Mantener un control y custodia especiales durante los desplazamientos de estos presos dentro de la cárcel: 90% de acuerdo .

. Monitorear las comunicaciones de los presos sometidos a este régimen, salvo las comunicaciones con sus abogados: 89% de acuerdo.

Respecto a la "percepción" sobre el plan, un 62% de los encuestados sostuvo que es "un cambio real en materia penitenciaria, que tendrá efectos sobre la seguridad", mientras que un 35% indicó que es "un espectáculo comunicacional que no tendrá efectos sobre la seguridad".

Gestión de seguridad del Gobierno

La encuesta también abordó la gestión general del Gobierno en materia de seguridad, preguntando si las medidas adoptadas representan "un cambio claro en la forma de enfrentar la delincuencia respecto de gobiernos anteriores".

Ante esto, un 38% indicó que el Ejecutivo "no está mostrando un cambio significativo", un 33% dijo que "sí, un cambio pero aún insuficiente" y un 27% se decantó por la opción "sí, un cambio muy claro".

Finalmente, se preguntó por el apoyo a la "Agenda de Seguridad" presentada la semana pasada por el Presidente, la que consiguió un 52% de respaldo a la opción "de acuerdo" y 39% en la alternativa "en desacuerdo".

Aprobación del Presidente Kast

Cadem también midió la aprobación del Presidente José Antonio Kast, quien elevó su respaldo hasta un 41% y logró una considerable baja de cuatro puntos en sus cifras de desaprobación, pasando esta semana desde un 57% a un 53%.

El repunte al 41% de aprobación y la baja al 53% de desaprobación se da justo en la encuesta aplicada tras la realización del "Plan Cancerbero" y el anuncio de la salida del Gobierno de Natalia Duco, quien figuraba como la ministra peor evaluada de la administración Kast.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 167 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 89,9% al cumplirse una cuota de 1.004 casos de un total de 1.117 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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