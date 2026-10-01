Metro reanuda el servicio en todas las estaciones de la Línea 2 tras suspensión que se prolongó por más de una hora
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
La noche de este jueves, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en 9 estaciones de la Línea 2.
En el anuncio, que se realizó a eso de las 20:54 horas de la noche de este jueves, se detalló que la L2 solo se encuentra disponible entre Vespucio Norte a Los Heroés y Lo Ovalle a Hospital el Pino.
Además, se entregó la razón de la interrupción: "Servicio disponible en #L2 solo desde Vespucio Norte a Los Héroes y Lo Ovalle a Hospital el Pino debido a emergencia medica", informó Metro en su cuenta de X.Ir a la siguiente nota
Metro informó que "el restablecimiento del servicio completo podría tardar más de una hora". Posteriormente, a eso de las 22:24 horas, Metro informó que la Línea 2 volvió a estar operativa.
¿Qué estaciones no están disponibles?
Las estaciones suspendidas son las siguientes:
- Toesca
- Parque O'higgins
- Rondizzoni
- Franklin
- El Llano
- San Miguel
- Lo Vial
- Departamental
- Ciudad del Niño
¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?
Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.
En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.
Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.
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