Metro reanuda el servicio en todas las estaciones de la Línea 2 tras suspensión que se prolongó por más de una hora

01 oct. 2026 - 21:12 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este jueves, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en 9 estaciones de la Línea 2.

En el anuncio, que se realizó a eso de las 20:54 horas de la noche de este jueves, se detalló que la L2 solo se encuentra disponible entre Vespucio Norte a Los Heroés y Lo Ovalle a Hospital el Pino.

Además, se entregó la razón de la interrupción: "Servicio disponible en #L2 solo desde Vespucio Norte a Los Héroes y Lo Ovalle a Hospital el Pino debido a emergencia medica", informó Metro en su cuenta de X.

Metro informó que "el restablecimiento del servicio completo podría tardar más de una hora". Posteriormente, a eso de las 22:24 horas, Metro informó que la Línea 2 volvió a estar operativa.

¿Qué estaciones no están disponibles?

Las estaciones suspendidas son las siguientes:

Toesca

Parque O ' higgins

higgins Rondizzoni

Franklin

El Llano

San Miguel

Lo Vial

Departamental

Ciudad del Niño

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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