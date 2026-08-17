"Cuando te haces la víctima...": Mauro Icardi lanza feroz misil a Benjamín Vicuña y cuestiona relación con sus hijos

17 ag. 2026 - 14:53 hrs.

Benjamín Vicuña habló de sus hijos y, pocas horas después, recibió una respuesta que nadie esperaba. Mauro Icardi decidió entrar al ruedo y lo hizo con quemantes declaraciones.

El actor chileno había contado en televisión lo difícil que es mantener la cercanía con Magnolia y Amancio, quienes viven en Turquía junto a su madre, China Suárez.

"Estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie", señaló Vicuña en el programa "Podemos Hablar", en Argentina.

"Cuando te hacés la víctima"

La frase no cayó bien en el futbolista trasandino. Desde Instagram, Icardi lanzó una extensa respuesta y apuntó directamente contra el actor: "Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra".

Pero eso fue apenas el comienzo. Icardi cuestionó incluso la frecuencia con que Vicuña habría visto a sus hijos durante su estadía en Argentina.

"Me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver”, disparó el futbolista.

El descargo siguió con números: el jugador afirmó que llevan cerca de 80 días en Argentina y que, durante ese período, Vicuña habría estado con los niños entre 15 y 20 días.

Y como si faltara una última vuelta de tuerca, cuestionó el uso de las cámaras y habló de "victimizaciones para vender una obra o alguna película".