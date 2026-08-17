Tienda nacional cerrará y está liquidando su ropa: Precios comienzan desde los $1000

17 ag. 2026 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

Si eres de los que disfrutan encontrar una joyita entre percheros, entonces no te puedes perder esta oportunidad. Una tienda del sur de Chile pronto cerrará sus puertas y ahora se encuentra en la recta final de su liquidación.

Se trata de Sol Vintage, ubicada en Villarrica, región de La Araucanía, que desde el pasado sábado 15 de agosto puso a disposición su ropa de segunda mano a precios muy económicos, a pocos días de que el espacio físico baje su cortina.

Atractivos precios

El valor de los productos va desde $1.000 a $3.000. Y hay un detalle que puede hacer que más de alguien salga con las manos llenas: la mayoría de las prendas estará a $1.000.

Para no quedarte fuera de estos descuentos, debes asistir al local comercial, emplazado en el kilómetro 19 del camino entre Villarrica y Licán Ray. Allí estarán disponibles las prendas seleccionadas por Sol Vintage.

De acuerdo a lo informado por la administración, el horario es de 10:00 a 19:00 horas, y la tienda estará abierta hasta el próximo sábado 22 de agosto.

La recomendación es llegar temprano. Si los precios tientan, los percheros también podrían moverse rápido y quedarte sin la ropa que buscas.

Para aprovechar la jornada, conviene revisar bien tallas y costuras antes de pagar. Y si eres de los que se entusiasman con las ofertas, llevar un bolso grande tampoco sería mala idea.