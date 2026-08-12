Pasajes para volar por Chile desde $10.000: Aerolínea celebra sus 10 años con promociones en Chile

12 ag. 2026 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

JetSMART está celebrando una década desde el inicio de sus operaciones y decidió convertir una fecha específica de cada mes en una oportunidad para encontrar pasajes a precios ultra bajos. Se trata de la iniciativa “10 de 10”, que contempla nuevas promociones y beneficios durante las próximas ediciones.

La campaña se enmarca en “Vamos Volando, por ti”, iniciativa con la que la aerolínea busca conmemorar sus 10 años de operaciones en Sudamérica. Las ofertas estarán disponibles por tiempo limitado y podrán cambiar en cada edición.

¿Qué ofertas tiene JetSMART durante agosto?

Para la edición de agosto, la aerolínea anunció promociones especiales disponibles durante 24 horas, con tickets que parten desde los US$10 más tasas e impuestos en determinados destinos.

En el caso de Chile, las ofertas comunicadas por la compañía contemplan:

Concepción-Santiago: pasajes desde $10.000 más tasas.

más tasas. Santiago-Buenos Aires: desde $44.688, con tasas e impuestos incluidos.

Las condiciones, rutas y beneficios pueden variar en cada edición de la campaña, por lo que los precios y destinos disponibles dependerán de la promoción vigente.

¿Cuándo serán las próximas promociones?

La particularidad de la campaña es que el día 10 de cada mes será la fecha en que JetSMART activará nuevas ofertas durante los próximos meses.

Según informó la compañía, las promociones serán anunciadas a través de sus canales oficiales y estarán disponibles en su sitio web.

De esta manera, quienes estén buscando viajar durante 2026 podrán tener como referencia el día 10 de cada mes para revisar las nuevas tarifas y promociones que se vayan liberando.

JetSMART cumple 10 años en Sudamérica

La aerolínea inició sus operaciones en 2016 y durante esta década ha expandido su presencia en distintos mercados de Sudamérica.

Actualmente, JetSMART opera rutas nacionales e internacionales en países como Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana, utilizando una flota compuesta por aviones Airbus A320 y A321.

“Cumplir 10 años es una oportunidad para agradecer a quienes han confiado en JetSMART desde nuestro primer vuelo y también para invitar a nuevos pasajeros a descubrir todo lo que Sudamérica tiene para ofrecer”, señaló Víctor Mejía, Chief Commercial Officer de la compañía.

La celebración continuará durante 2026 con distintas iniciativas vinculadas a su décimo aniversario. Entre ellas, las promociones del “10 de 10”, que buscan ofrecer nuevas alternativas para viajar por Sudamérica a precios especiales.

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