"No sé qué voy a hacer sin vos": Messi comparte sentido mensaje por el fallecimiento de su padre y desliza acercamiento al retiro

12 ag. 2026 - 10:39 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el fallecimiento de su padre y representante, Jorge Messi, ocurrido el pasado 8 de agosto, Lionel Messi rompió el silencio en sus redes sociales para dedicarle una íntima y desgarradora carta de despedida. En el texto, el capitán de la Selección Argentina abrió su corazón sobre el dolor de la pérdida, reveló detalles del complejo estado de salud que atravesaba su progenitor y sembró dudas sobre su continuidad en el fútbol profesional.

En uno de los pasajes más conmovedores de la carta, el astro trasandino confesó el impacto emocional que le genera la partida de quien fuera su guía desde los inicios de su carrera en Rosario.

Las dudas de Messi sobre si seguir jugando

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", escribió el astro en sus redes, deslizando luces sobre su posible retiro.

El '10' también relató lo duro que fue disputar la última etapa deportiva sabiendo el deterioro de salud de su padre, quien por primera vez no pudo acompañarlo presencialmente en un Mundial: "Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido".

Papá, amigo y pilar

A lo largo de la publicación, Leo repasó los esfuerzos de Jorge desde su infancia, recordando cómo lo llevaba a entrenar al salir del trabajo y cómo su presencia fue clave en cada paso de su vida personal y contractual.

"Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón", expresó Messi, cerrando su carta con un emotivo compromiso familiar: "Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Te amo, pa".

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