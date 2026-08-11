¿Por qué Canadá por sobre Estados Unidos? Revelan el motivo extradeportivo que llevó a Alexis Sánchez a fichar por el CF Montréal

11 ag. 2026 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

Tras poner fin a su paso de casi dos décadas por el fútbol europeo, donde su último club fue el Sevilla, Alexis Sánchez está listo para emprender un nuevo desafío profesional en la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, el destino elegido por el tocopillano sorprendió a muchos: en lugar de recalar en un club de Estados Unidos, se inclinó por las filas del CF Montreal de Canadá.

El elenco canadiense adelantó la llegada del delantero de 37 años a través de un guiño en sus redes sociales, donde se escucha al director general de la franquicia, Luca Saputo, dar por hecha la incorporación del goleador histórico de La Roja con la camiseta número 10.

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La razón familiar detrás de la elección de Canadá

Más allá del proyecto deportivo, la decisión del delantero estuvo fuertemente marcada por un factor logístico y familiar determinante.

Según consignó Redgol, el entorno del jugador debió evaluar las alternativas con el reloj en contra por el cierre del libro de pases. En esa línea, el principal obstáculo para radicarse en Estados Unidos estaba en los trámites de visado de su pareja, la modelo Alexandra Litvinova. Al poseer nacionalidad rusa, los permisos de ingreso a territorio estadounidense implicaban procesos burocráticos más largos y complicados.

Ante la necesidad de establecerse rápidamente en Norteamérica junto a su pareja e hija, la opción de instalarse en suelo canadiense surgió como una alternativa mucho más ágil y accesible en términos migratorios.

Un nuevo capítulo a los 37 años

De esta manera, el atacante priorizó un destino que le permitiera realizar el traslado familiar de forma expedita y sin trabas administrativas, cerrando así un ciclo de 18 años ininterrumpidos en la élite del fútbol de Europa para asumir el liderazgo del cuadro canadiense en la MLS.