Avanza proyecto de ley Nain-Retamal 2.0: Establece legítima defensa privilegiada de funcionarios policiales, de Gendarmería y FFAA

11 ag. 2026 - 15:58 hrs.

¿Qué pasó?

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó extender la figura de legítima defensa privilegiada a las y los funcionarios de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad cuando se encuentren de franco.

La iniciativa, que aprobó por 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones, pasará a ser analizada en segundo trámite por el Senado.

La moción busca ampliar el alcance de la Ley 21.560, conocida como Nain Retamal. En ella se establece una presunción de legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales, de Gendarmería y de las Fuerzas Armadas cuando cumplen labores de orden público y seguridad pública interior.

En qué consiste la ampliación de Nain-Retamal

La redacción vigente deja fuera de la protección a quienes intervienen para repeler una agresión encontrándose fuera de servicio.

Por esto, el nuevo proyecto establece que dicha presunción de legítima defensa privilegiada también se aplique a las y los funcionarios de las FFAA o de Orden y Seguridad Pública que, en calidad de franco, repelan o impidan una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida, o las de un tercero.

Además, establece que en dicha actuación puede realizarse empleando armas o cualquier otro medio de defensa.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, planteó que "un carabinero no deja de ser carabinero cuando termina su turno", pues el deber y el riesgo continúan existiendo fuera del servicio activo.

En ese sentido, argumentó que no resulta razonable que exista protección jurídica durante el turno y desamparo una vez concluido este, afirmando que el proyecto busca evitar que el Estado abandone a quienes cumplen con su deber de proteger a la ciudadanía.