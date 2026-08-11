Premios Circular 2026: Abren postulaciones al reconocimiento impulsado por Megamedia Sostenible

11 ag. 2026 - 16:07 hrs.

¿Qué pasó?

Ya están abiertas las postulaciones para los Premios Circular 2026, iniciativa impulsada por Megamedia Sostenible junto a Fundación Desafío Circular, que busca reconocer proyectos vinculados a la economía circular que se están desarrollando en Chile.

El reconocimiento está dirigido a quienes estén detrás de iniciativas que estén marcando una diferencia en materia de economía circular. Pueden participar empresas y emprendimientos, además de quienes conozcan una iniciativa que consideren que merece ser destacada.

¿Hasta cuándo se puede postular a los Premios Circular?

Las postulaciones para los Premios Circular 2026 estarán abiertas hasta el 15 de septiembre.

Para participar, los interesados deben ingresar al sitio web de los Premios Circular (clic acá para acceder), sitio donde podrán encontrar la información relacionada con el proceso de postulación.

La iniciativa busca poner en valor a quienes están desarrollando proyectos de economía circular en Chile y destacar aquellas propuestas que estén generando un impacto en esta materia.

Una iniciativa impulsada por Megamedia Sostenible

Los Premios Circular 2026 son impulsados por Megamedia Sostenible, junto a la Fundación Desafío Circular, como una instancia para reconocer y visibilizar proyectos de economía circular desarrollados en el país.

Así, empresas, emprendimientos y otras iniciativas tienen hasta el 15 de septiembre para presentar sus proyectos y ser parte de este reconocimiento.

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