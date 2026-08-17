Por "precipitaciones intensas" en un solo día: Emiten alarma meteorológica para la región de Antofagasta

17 ag. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

Una alarma meteorológica por precipitaciones intensas fue emitida para la Región de Antofagasta, debido a un evento asociado a una baja segregada que podría dejar montos de lluvia de entre 15 y 25 milímetros en determinados sectores.

De acuerdo con la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile, el evento comenzará durante la madrugada de este martes 18 de agosto de 2026 y se extenderá hasta la noche de la misma jornada, por lo que se espera que las precipitaciones se concentren durante varias horas.

La alerta contempla específicamente sectores del litoral y la Cordillera de la Costa de Antofagasta, incluyendo localidades como Tocopilla y Taltal. La autoridad meteorológica llamó a considerar las condiciones previstas ante la intensidad de las precipitaciones.

¿Qué sectores de Antofagasta serán afectados?

Según el aviso meteorológico, el área bajo alarma corresponde al litoral de la Región de Antofagasta, entre Tocopilla y Taltal, además de la Cordillera de la Costa, desde Tocopilla hasta Taltal.

Para estos sectores se estiman precipitaciones acumuladas de entre 15 y 25 mm durante el martes 18, de acuerdo con la tabla de montos estimados informada por la Dirección Meteorológica de Chile.

¿Cuándo comenzarán las lluvias?

El aviso establece que las precipitaciones comenzarán durante la madrugada del martes y se mantendrán hasta la noche del mismo día.

La condición sinóptica asociada al evento corresponde a una baja segregada, sistema que estará favoreciendo la generación de precipitaciones intensas en parte de la zona norte del país.

La alarma meteorológica fue emitida este lunes 17 de agosto a las 13:24 horas, bajo el código AAA8/2026.